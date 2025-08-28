El Consell de la República plantea un banco «fuera del alcance» de España

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una conferencia en el Liceu Renouvier, en Prada de Conflent, Francia, el pasado 19 de agosto. Glòria Sánchez | EUROPAPRESS

Nueva ocurrencia del Consell de la República de Carles Puigdemont, el chiringuito que el expresidente de la Generalitat montó en Waterloo con la intención de convertirlo en una suerte de Generalitat «en el exilio». La entidad planea la puesta en marcha de un Fondo Nacional Catalán, una herramienta de «soberanía financiera» con el fin de «crear una estructura de país para canalizar recursos económicos fuera del alcance del Estado español». La idea la avanzó hace unos días su nuevo presidente, Jordi Domingo En una conferencia en la Universidad Catalana de Verano de Prada de Conflent (Francia), Domingo afirmó que Cataluña sufrió en el 2024 un «expolio fiscal» récord, que cifró en 25.655 millones de euros, algo más del 8% del PIB de la región. Según el abogado separatista, al frente de la organización desde el mes de febrero, «la represión, el lawfare, la inoperancia económica y el ahogo sistemático contra Cataluña muestran un régimen agotado; es por estas rendijas que tenemos que construir soberanías reales».

Descomposición interna

El activismo independentista sufre un proceso de descomposición interna del que no es ajeno esta entidad, fundada en el 2018 en Bruselas por Puigdemont y sus consejeros también fugados Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig. En julio, dimitieron en bloque 13 delegados territoriales, que acusaron a Domingo de cometer «irregularidades y malas prácticas» y de actuar con «prepotencia, autoritarismo, opacidad y formas inapropiadas». Unos meses antes, Toni Comín, que asumió la presidencia cuando aquel la abandonó, fue acusado de utilizar el dinero de la organización de forma irregular. Según una auditoría interna, el eurodiputado de Junts desvió 15.500 euros para gastos personales no justificados.

La Generalitat catalana recupera el crédito en los mercados financieros 13 años después

Cataluña ha puesto fin a 13 largos años de descrédito en los mercados financieros. La Generalitat ha logrado refinanciar con varios bancos un total de siete préstamos suscritos en el 2023 a través del Fondo de Liquidez Autonómica del Estado.

El FLA era el único mecanismo con que contaba la comunidad para endeudarse desde el 2012, cuando los mercados le cerraron las puertas. En mayo, el Consejo de Ministros autorizó al ejecutivo de Illa a formalizar operaciones a largo plazo por un importe máximo de 3.500 millones de euros, ahora refinanciados con seis entidades privadas. Con estas operaciones la Generalitat podrá aprovechar la bajada de tipos de interés respecto a los máximos del 2023 y obtener un ahorro de 127,6 millones.

Aun así, Cataluña continúa lejos de poder regresar a los mercados de deuda pública, incluso ante una hipotética mejora de sus calificaciones. Entre otras cosas, porque su situación depende de que se concrete la quita del FLA pactada en febrero por el Gobierno y Esquerra, y que supondría borrar de un plumazo el 20 % de lo que debe: 17.000 millones de euros.