El enigmático mensaje de Elisa Mouliaá sobre su denuncia a Errejón: «Aquel día el universo me habló: dos motos, dos matriculas con el mismo número»

Daniel González | EFE

Hace menos de un año desde que la actriz y presentadora Elisa Mouliaá denunciase al exdiputado Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual cometida en octubre del 2021. La denuncia llegó justo cuando el exportavoz de Sumar ya había dimitido de sus cargos y abandonado la política al salir a la luz —a través de las redes sociales— varios testimonios anónimos que lo acusaban de supuestos comportamientos sexuales vejatorios. Según contó Mouliaá a la policía, ella y el exdiputado quedaron para ir juntos a una fiesta en casa de unos amigos. Fue allí donde, presuntamente, mientras ella bailaba con otro hombre, Errejón la tomó del brazo, la metió en una habitación y allí la manoseó y la agredió sexualmente sin que diese su consentimiento. Un extremo que el político niega.

Ahora, la actriz ha escrito en redes sociales un enigmático mensaje sobre el día que interpuso la denuncia contra el exdiputado. «El día que denuncié a Errejón, el universo me habló. No con palabras, sino con una señal tan sutil como imposible de ignorar», comienza explicando Mouliaá. «Dos motos. Dos matrículas... Con el mismo número 8278. No entendí nada, pero lo sentí todo. Horas después, miré el significado: 8278 suma 7», escribe la presentadora que todavía va más allá asegurando que la suma de la fecha de aquel día (25/10/2024) también daba como resultado el siete. «Y entonces lo vi claro. El siete es el número del alma, del despertar, de los que no se callan. Del silencio que arde y de la verdad que es incapaz de sostenerse más sola. No fue coincidencia, fue el cielo susurrando: “No tengas miedo. Estás protegida. Esta vez, la luz camina contigo. Sigue..”», concluye.

Los audios en los que presiona a una testigo

El caso se encuentra todavía en fase de instrucción a cargo del magistrado Adolfo Carretero que continúa tomando declaraciones a testigos y peritos y recabando información de los teléfonos móviles de los implicados. Del de Mouliaá se obtuvieron varias conversaciones que la actriz mantuvo con Soraya, una de las organizadoras de la fiesta en la que Errejón la habría agredido sexualmente. De los audios se desprende cómo la presentadora presionó a esta testigo para que declarase a su favor: «No digas nada que me contradiga (...). Yo ya me estoy defendiendo con pruebas. Si luego vas tú y dices que yo estaba súper happy me jodes viva. Porque no lo estaba, yo estaba ilusionada y confundida. No entendía mucho que el tío fuese tan guarro sin haber hablado conmigo (...) Limítate a decir lo que te conté», dice.

En uno de los audios que la propia Mouliaá envió a Soraya, la actriz llegó a asegurar que ella tampoco creía que lo que hizo Errejón fuese punible. «Yo tampoco creo que fuese un delito. Pero yo tuve que contar lo que a mí me hizo. Todo explotó por muchas denuncias anónimas contra este tío (...) Yo tengo la obligación moral de contar lo que pasó ese día», admitió.

Después las conversaciones escritas de WhatsApp entre Mouilaá y esa mujer, la actriz cambia de idea y le deja claro a su interlocutora que «acosar, invadir y ejercer abuso de poder y ponerte a chupar las tetas de una mujer solo porque ha quedado contigo y por creerte una persona con más estatus y poder, sin haber hablado previamente de nada, es invasión y sí es un delito». «Lamento decirte que es un delito desde que está la ley de Solo sí es sí», añade Mouliá a su antigua amiga, quien, sin embargo, le pide que deje de decirle lo que debe decir ante el juez porque ella dirá la verdad de lo que vio, porque es su deber como ciudadana, y le deja claro que en lo que observó no hay «indicios de delito».

El día que Soraya y Borja —otro de los testigos— declararon, Mouilaá, acusó en sus redes sociales a Errejón de haberlos extorsionado: «Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad», o «Se llama extorsión chiqui, su testimonio es nulo. Da igual lo que digan» son algunas de las publicaciones que hizo a través de la red social X. A raíz de estos comentarios, la defensa del exdiputado de Sumar ha anunciado esta semana que se querellará por calumnias contra la actriz. Mouliaá, sin embargo, ha anunciado a través del mismo canal, que no se retractará: «Si el testigo le pregunta a Errejón "¿cuál es el plan?", se acabó el debate. Han hablado, han trazado estrategia y han planificado. Está en vídeo. Con sus propias palabras. Por eso mandé mis audios, porque lo sabía y quería que se dijera la verdad. ¿Que le pague yo 10.000? Que me pague él a mí por el calvario que me está haciendo pasar», escribe.