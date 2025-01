La actriz Elisa Mouliaá declara que dijo «no» a Errejón y sugiere que este pudo haberle echado «algo» en la bebida

Atlas TV

La actriz Elisa Mouliaá ha ratificado este jueves ante el juez que investiga su denuncia contra Iñigo Errejón por presunta agresión sexual que dejó claro al político que no quería mantener relaciones sexuales con él, pero él insistió y ella había bebido mucho, y ha sugerido que el expolítico pudo echarle «algo» en la bebida que le dio. Mouliaá ha declarado durante mas de una hora ante el juez Adolfo Carretero, ante el que ha ratificado la denuncia que interpuso en la policía, han precisado fuentes presentes en la declaración.

Terminada su declaración, ha comenzado la de Errejón, que ha entrado al juzgado sin cruzarse con Mouliaá, ya que el magistrado ha activado un protocolo con ese fin. El exdiputado de Sumar y cofundador de Podemos ha asegurado que tiene «plena confianza» en la acción de la justicia y ha añadido: «Yo vengo aquí a defender mi inocencia». El expolítico se mantiene alejado de la vida pública desde dimitió de todos sus cargos el 24 de octubre del pasado año, tras circular en redes sociales denuncias anónimas de violencia sexual que apuntarían a él.

Mouliaá —que ha contestado a las preguntas de todas las partes— ha declarado con cierto nerviosismo y en ocasiones visiblemente emocionada, relatando lo que ocurrió una noche de septiembre del 2021 tras la presentación de un libro del entonces político. Las fuentes han manifestado que el juez ha sido «duro» y «muy incisivo» al interrogar a la denunciante.

La actriz ha contado que tras la presentación del libro del expolítico, Errejón la invitó a tomar algo y ella accedió, aunque no se sentía cómoda, tras lo cual decidieron ir a una fiesta de unos amigos de ella. A partir de ahí se sucedieron tres agresiones sexuales: una en el ascensor de camino al piso de la fiesta, otra en una habitación de esa vivienda y la tercera en el piso de Errejón, al que fueron posteriormente.

Ha relatado que ella en la fiesta bebió, y hacía tiempo que no lo hacía, y el expolítico le dio dos o tres copas tras las que rápidamente se sintió borracha, por lo que no sabe si le echó «algo» en esas bebidas.

Errejón pide aplazar su declaración por un presunto delito de agresión sexual prevista para el próximo jueves La Voz

También ha dicho que no denunció inicialmente porque se quedó en «shock» y el psicólogo le dijo que no lo hiciera hasta que no estuviera preparada, y finalmente lo hizo en octubre del 2024, al sentirse animada por denuncias anónimas presentadas por otras mujeres, y convencida de que ella tenía que hacerlo con nombre y apellidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Durante la declaración, la defensa de Errejón ha preguntado sobre la denuncia que puso Mouliaá contra su expareja por «sexo no consentido» —según ha publicado este jueves El Español—, y la denunciante ha explicado que la acabó retirando.