Errejón dimite y deja la política en medio de varias acusaciones de acoso sexual

«Yo abrí la cruzada de la salud mental y hoy quiero salir del armario. Voy a terapia desde hace meses y he aprendido a decir ‘no puedo'». Así se sinceraba Íñigo Errejón hace año y medio en una entrevista. El hasta ayer portavoz de Sumar en el Congreso comenzó este jueves una nueva etapa. En una carta en X anunció que deja su escaño y la política por su «desgaste físico y mental», y tras acusaciones anónimas en redes sociales de malos tratos y abusos a mujeres. La ejecutiva de Sumar se reunió de urgencia y admitió por unanimidad su dimisión tras investigar las acusaciones de violencia machista y ver los resultados. Según Más Madrid, Errejón reconoció que los hechos denunciados son ciertos, por lo que le pidieron a Sumar que le exigiera el acta.

El cofundador de Podemos hace ya diez años asegura en su misiva: «El ritmo y el modo de vida en la primera línea política, durante una década, ha desgastado mi salud física, a mi salud mental y a mi estructura afectiva y emocional». Entona un mea culpa al decir: «He llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más justo y humano». Es decir, entre un pensamiento que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado en la economía y en la sociedad y unos partidos como son Podemos, Más País y Sumar que buscan la regulación estatista en el orden social. Y reconoce esa incoherencia en su vida, ya que «no se le puede pedir a la gente que vote distinto de cómo se comporta en su vida cotidiana».

«Maltratador psicológico»

Además, confiesa que lleva tiempo «trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico» y que para que dé resultado y cuidarse necesita «abandonar la política institucional, sus exigencias y sus ritmos». Y se muestra enigmático al asegurar que «en la primera línea de la política» uno abandona sus propios cuidados y «esto genera una subjetividad tóxica que, en el caso de los hombres, el patriarcado multiplica» con compañeros, amigos y «con uno mismo».

Las acusaciones vertidas en las redes circulaban desde hace tiempo. En ellas, una mujer afirma que «un político que vive en Madrid», un «indignado social», «es un maltratador psicológico, un verdadero psicópata, un monstruo». «Me habían avisado del trato que le daba a las mujeres, pero dada su posición política no podía creerme que eso fuera verdad, así que aún así seguí», añadía la presunta víctima en referencia a un «portavoz» en el Congreso que otros usuarios identificaron como Errejón.

«Esta es la dinámica que emplea: ser extremadamente simpático inicialmente para engancharte, cuando ve que ha conseguido algo empiezan los desplantes», prosigue la supuesta víctima. El altavoz a esa inculpación lo puso la periodista Cristina Fallarás en Instagram al recoger esas declaraciones en las que también se dice que «su forma de tener sexo te marca y no lo olvidas jamás [...] Te pide hacer prácticas humillantes y cuando te niegas te monta números». Gloria Mena, de La Sexta, y exnovia de Errejón, retuiteó: «A los políticos y periodistas hombres de izquierdas que utilizáis vuestro carné de feministas para cazar y posteriormente maltratar y/o agredir sexualmente a las mujeres: sois un despojo y unos HDP. Lo sabemos. Lo sabéis. Sabemos quienes sois. Vais a caer. Tiempo al tiempo»

La actriz Elisa Mouliaá

Ayer, después de trascender el primer testimonio, al menos otras cuatro víctimas contactaron con Fallarás. Una, la única que dio su nombre, es la actriz madrileña Elisa Mouliaá, de 35 años, quien escribió en X; «Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo». A última hora de la tarde, acudió a una comisaría de la Policía Nacional en Madrid y lo denunció.

Un precedente en un acto feminista en el 2023

Según señala el diario Público, la acusación que recoge la periodista Cristina Fallarás no es la única. En junio del 2023, otra usuaria anónima denunció en la red social Twitter, ahora X, haber sufrido un episodio de acoso por parte del político, en esta ocasión citándole directamente. El hilo fue eliminado, pero Público guardó su contenido:

«El pasado sábado, 17 de junio, viví una situación muy incómoda con Íñigo Errejón (@ierrejon) que se podría clasificar como agresión sexista. No sé si esto llegará a algún sitio, pero yo me siento con el deber de contarlo. También agradecería mucho la difusión». Esta mujer denunciaba tocamientos por parte de Errejón.

«¿Cómo iba a ser posible que viniese aquí un político de nivel nacional, conocido precisamente por ser de izquierdas y feminista, y me metiese mano justamente a mí, justamente en medio de un evento feminista y punk? Tenía que haber algún error. Lo dejamos correr otra vez, y yo dudaba mucho de que volviese a ocurrir después de que mi amiga C le diese el manotazo. Sin embargo, al poco rato, volví a notar una mano, pero esta vez en el otro lado y en el culo directamente».

«Me quedé parada sin saber cómo reaccionar, como en shock. No podía estar pasando. No sabría decir cuánto tiempo pasó exactamente, pero al igual que las otras veces, puedo asegurar que no fueron dos segundos tampoco. En algún punto paró y mis amigas M y D me vieron la cara y empezaron a preguntarme que si estaba bien, y ahí ya decidí decírselo todo al resto del grupo e ir fuera para hablar las cosas».

«Se lo acabé contando a mis amigas y a más gente, hasta que di con una de las organizadoras del evento, a la que también se lo conté con todos los detalles, para que quedase constancia más que nada. Esta chica fue a hablar con el grupo de Errejón, y yo no sé lo que hablaron, pero se fueron enseguida del sitio».