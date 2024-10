El caso Errejón reaviva la guerra de Podemos contra Yolanda Díaz

Pablo Iglesias, en la clausura de la Uni de Otoño de Podemos. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

Podemos ha encontrado en la renuncia de Íñigo Errejón un flanco débil para atacar a Sumar y a Yolanda Díaz. Pero la dimisión de quien fuera uno de los cinco fundadores del partido no solo supone a los de Ione Belarra una oportunidad de recuperar terreno electoral sino una venganza personal contra alguien al que se considera un traidor desde que dio un portazo a los morados para crear un nuevo partido junto a la ex alcaldesa madrileña Manuela Carmena.

La renuncia y el adiós de Íñigo Errejón parece haber pillado por sorpresa a muchos. No así a Pablo Iglesias, que admitió que los abusos cometidos por el ya exportavoz de Sumar en el Congreso eran conocidos. «De esto se hablaba, pero había muchas víctimas que no encontraban un espacio seguro para denunciar», señaló en el programa 59 segundos de TVE.

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, señala que «no tenía ni buena opinión personal ni política de Errejón y hace más de cinco años que no hablamos ni compartimos entornos, pero fue mi amigo y no me alegro de que tenga un final tan siniestro», confesó sin querer hacer leña del árbol caído sobre la situación a la que se enfrenta su antiguo compañero de Podemos.

Pablo Iglesias ha echado en cara a Pedro Sánchez que se «acuerde más» en redes sociales de su socio Sumar que de las «víctimas» del exdiputado Íñigo Errejón. El exvicepresidente del Gobierno ha afeado el mensaje del jefe del Ejecutivo en el que ha trasladado su «confianza» a Yolanda Díaz y sus socios de gobierno tras las acusaciones en redes por comportamientos machistas del ya exdiputado del Congreso. En una publicación en X, Sánchez ha mostrado su condena «a quienes atentan contra este proyecto de igualdad» y ha mandado su apoyo a las mujeres que sufren acoso y abusos.

En el mismo sentido, Iglesias ha criticado que Sánchez ha insistido que por encima de socios, «lo primero son las víctimas». «Creo que debería escuchar un poco menos a sus amigos cuarentones y cincuentones que no entendían al Ministerio de Igualdad y recordar que gracias a la ley solo si es sí, del anterior Ministerio de Igualdad, hoy cualquier mujer, sin necesidad de una sentencia judicial, tiene la consideración de víctima», ha recordado.

Además, en la charla, Pablo Iglesias ha desvelado que en Madrid ya se hablaba de otra denuncia por una agresión sexista propiciada por el exportavoz parlamentario.

La valentía de Fallarás

Sí ha querido destacar la valentía de la periodista Cristina Fallarás por abrir «un espacio de seguridad para que las mujeres puedan denunciar cosas que eran muy difíciles de denunciar en este país». En este sentido, ha recordado que hace un año circuló entre los periodistas de Madrid un mensaje donde «una joven denunciaba una agresión en una fiesta en Castellón» por parte de Errejón.

Eso sí, Iglesias descartó que él hubiera detectado este tipo de comportamiento machista en Errejón. «Es verdad que yo llevo más de cinco años sin tratar con él, había escuchado cosas sobre todo después del último año, pero cuando yo le conocí no era así», ha zanjado.