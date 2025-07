Christian Lupiáñez, el detenido como instigador de la «cacería» de magrebíes en Torre Pacheco: un ultra de Mataró líder de un movimiento xenófobo

Atlas

«Sabíais perfectamente que esto iba a suceder. Que el pueblo español no aguantaría más agresiones. Que el pueblo español demostraría su fuerza, como lo venimos demostrando siglo tras siglo», reza el comunicado de la plataforma Deport Them Now EU («Deportadlos ahora») tras los altercados en Torre Pacheco. Detrás de esa organización ultra xenófoba está Christian Lupiáñez, el primer detenido como instigador de la «cacería» de magrebíes perpetrada en la localidad murciana y por su presunta participación en un delito de incitación al odio.

El arresto del líder del movimiento antiinmigración en la localidad barcelonesa de Mataró, donde reside, no pilló por sorpresa a quienes conocían su activismo contra los migrantes, y ya estaba fichado por los cuerpos policiales por sus acciones extremistas, según asegura El Periódico. Se lo acusa de utilizar el canal de Telegram de la plataforma, que ya ha sido clausurado, para llamar a la persecución de los magrebíes del pueblo murciano. En su comunicado en Instagram, en el que justifica las acciones de la turba, incide en resaltar el origen de los agresores al anciano de Torre Pacheco. «La "nacionalidad" de los agresores es magrebí», explica, destacando esta última palabra en mayúsculas y subrayada. Los investigadores sospechan que el ultra instigó, a través de un comunicado en sus redes sociales, a una cacería contra el colectivo magrebí.

«¡Todos a Torre Pacheco! ¡Todos a patrullar hasta restablecer el orden! ¿Solo el pueblo salva al pueblo, verdad? ¡Pues demostrémoslo!», pidió en su Instagram, «sin temor a las consecuencias legales que ello conlleve», añadió. Tras movilizar a sus seguidores y a aquellos que compartiesen sus ideas, expresadas bajo el lema difundido por Vox en las últimas semanas de «Remigration» (un neologismo para mandar de vuelta a sus lugares de origen a los migrantes, eufemismo de deportación), las manifestaciones pasaron a otro nivel una vez en Torre Pacheco. Los que incendiaron el pueblo murciano venían, en su mayoría, de fuera, azuzados por los discursos xenófobos.

Lupiáñez ya tenía historial en este tipo de provocaciones. En una manifestación convocada por Vox en el barrio con más vecinos migrantes de Mataró, el líder de Deport them Now EU, megáfono en mano, lanzó soflamas abiertamente xenófobas ante un público entregado. «Estamos hasta los cojones de los moros», gritó, ante la aclamación del resto de concentrados. A continuación, realizaron una marcha por el barrio con manifestaciones a gritos junto a kebabs, locutorios y carnicerías halal, según relata El País. Un mes antes, también junto a Vox, participó en una protesta en Terrasa contra «la islamización» para exigir el cierre del centro municipal de acogida de migrantes en Sant Gervasi.

La jauría fascista de Torre Pacheco Enrique Clemente

Es por ello por lo que, durante los eventos de Torre Pacheco, no fue difícil identificarlo. Los propios Mossos d'Esquadra no tardaron en darse cuenta que uno de los líderes de la protesta en la localidad murciana era quien ya figuraba en sus notas sobre seguridad ciudadana: Christian Lupiáñez, de 28 años, ciudadano español que, según han indicado a EFE fuentes del Ministerio del Interior, cuenta con la habilitación como vigilante de seguridad desde el 2001 y como escolta privado desde el 2025, aunque en la actualidad no estaba contratado para ninguna de estas funciones. Los mossos habían catalogado a Lupiáñez por su potencial delictivo, tras sus intentos previos de organizar patrullas nocturnas en Mataró y Sabadell.

El martes, agentes de la Guardia Civil entraron este martes en su domicilio de Mataró, donde se han incautado dos ordenadores y han procedido al cierre del canal de Telegram de Deport Them Now UE, donde se difundió el comunicado de incitación al odio.

Sigue abierta, en cambio, su cuenta de Instagram, donde todos los posts cargan contra los inmigrantes a través de montajes realizados con inteligencia artificial que ponen el foco en los comportamientos delictivos y en los que llaman a establecer patrullas ciudadanas contra ellos.

El aceleracioinismo, el método tras los grupos neonazis

El aceleracionismo es el movimiento que se ha impuesto en los grupos violentos de tendencia nacionalsocialista para conseguir el estallido social, asegura a EFE el criminólogo Joan Caballero, especialista en grupos urbanos violentos y analista del Centro de Estudios e Iniciativas sobre Discriminación y Violencia.

«Lo que buscan es acelerar la tensión social para que todo pete, haya disturbios y, si es posible, hasta muertes», destaca el experto para explicar episodios como los de Torre Pacheco. Y si hay muertes en los dos bandos, «mejor», porque se agravaría la situación y se implicaría a más gente que antes no se hubieran sumado a los disturbios, añade.

En el caso de la localidad murciana, ve este método aplicado paso por paso. Aunque se trate de grupúsculos minoritarios, consiguen movilizar a través de las redes sociales, y con ellas difunden un mensaje de odio, que, en opinión de Caballero, esta vez «ha cuajado». Algo que no consiguieron, recuerda, en la localidad toledana de Mocejón tras el asesinato el año pasado de Mateo, un niño de 11 años apuñalado en un campo de fútbol. «No cuajó, pero lo intentaron»

Caballero explica que las «supuestas víctimas» en el caso de Torre Pacheco, el colectivo de jóvenes que el otro bando identifica como delincuentes 'mena', «también se están organizando a su manera y han intentado ir a dar caza». «O sea, el conflicto se retroalimenta por los dos bandos y hace que sea todo más peligroso», apostilla el experto.