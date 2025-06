María Chivite, presidenta navarra, se emociona al hablar de Santos Cerdán: «No se corresponde con la persona con la que he compartido mi vida política»

La presidenta navarra, anunciando una auditoría a las adjudicaciones de su Gobierno tras el informe de la UCO que salpica a Santos Cerdán. EFE | Jesus Diges

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha roto este jueves al hablar del hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y no ha podido contener las lágrimas en una rueda de prensa en la que ha comparecido tras conocer el informe de la UCO de la Guardia Civil que señala presuntas irregularidades del exdirigente socialista navarro. «Tengo que decir que no está siendo un día fácil», dijo Chivite, preguntada por los periodistas sobre su compañero de partido.

Chivite no pudo contener las lágrimas y ha respondido, emocionada, con varias pausas. Así, ha explicado que ha podido leer «en diagonal, no en profundidad», el informe de la UCO, y ha señalado que lo que ha leído «no se corresponde con la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y amigo». «Por eso, desde el respeto a la presunción de inocencia, que creo que eso es lo que debemos hacer todos y todas mientras no haya un juicio que así lo determine, espero que Santos sea capaz de demostrar su inocencia.

Auditoría de las adjudicaciones del Gobierno Foral

La presidenta navarra, ha señalado además que en el informe de la UCO «aparecen nombres de empresas que sí han estado relacionadas con esta Comunidad y con esta Administración foral». Por ello, ha explicado que ya ha trasladado a los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno la puesta en marcha de tres iniciativas. En primer lugar, el Ejecutivo foral va a encargar a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que analice todas la adjudicaciones que ha tenido la Administración foral con las empresas que aparecen en este informe. También ha anunciado que se encargará una auditoría externa de estos contratos y por último solicitará que la Cámara de Comptos analice estas adjudicaciones.

«Santos era la persona encargada de gestionar los presuntos pagos», dice la UCO Javier romero

Chivite ha realizado este anuncio «sin prejuzgar ninguna adjudicación en concreto, sin tener constancia, porque no la hay, de que se hayan producido ilegalidades en Navarra, vamos a dar garantías a la sociedad navarra para que no haya ninguna sombra de dudas». «Y en caso de que a través de estas tres medidas se descubriera algo, iremos hasta las últimas consecuencias».

La presidenta del Gobierno foral ha querido enviar a la sociedad navarra «un mensaje de transparencia» porque si de esos análisis se desprendiera «algún indicio de ilegalidad, el mismo Gobierno será quien vaya a la Fiscalía a denunciarlo». «El objetivo de esa triple línea de trabajo es conocer el detalle de cómo se desarrollaron los procesos de contratación y de garantizar que no ha habido ninguna injerencia externa en los criterios de las adjudicaciones», ha incidido.

El mensaje de Cerdán a Koldo sobre el amaño en las primarias que ganó Sánchez: «Apunta que han votado y mete las dos papeletas» Lourdes Pérez

Estas decisiones se adoptan, ha dicho, no porque «dudemos o tengamos indicios de lo contrario», sino porque «debemos ser totalmente transparentes con el dinero público y cualquier duda que a raíz de este informe pueda haber surgido en el conjunto de la ciudadanía navarra la vamos a solventar con hechos, con datos adicionales a los que ya dispone la Administración en su marco de labor de control habitual». «Y reitero que no estamos suponiendo que haya ilegalidades. Queremos dar garantías de transparencia», ha manifestado.

Preguntada sobre las reuniones que mantuvo con Santos Cerdán y con Antxon Alonso, propietario de la empresa Servinabar -cuya sede ha sido registrada por la UCO-, y si sospechó en algún momento que podía existir una trama de búsqueda de comisiones por adjudicación de obras, Chivite ha respondido que «yo me reúno con empresas prácticamente todos los días», y ha planteado si «tengo que sospechar» de «cada una de las empresas con las que yo me reúno». «No estaría haciendo bien mi trabajo si no me reúno con el ámbito empresarial, social o institucional de esta comunidad. Por tanto, por supuesto que no tenía ninguna sospecha de nada», ha apuntado.

Cerdán, el interlocutor de Puigdemont y Bildu que empezó de electricista en Milagro Francisco Espiñeira

Este Gobierno, según ha asegurado, «va a seguir trabajando con absoluta transparencia y honestidad, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para mejorar procesos y normativas». «Y desde luego, allí donde haya un caso de corrupción, los gobernantes debemos ser implacables y duros, sea cual sea la Administración a la que afecte», ha añadido.

Preguntada sobre las distintas reuniones mantenidas con el Gobierno de España y en las que también estuvo presente Santos Cerdán, Chivite ha contestado que «el señor Santos Cerdán no ha estado en ninguna reunión en la que se haya hablado de adjudicaciones de obra pública, porque nunca hemos hablado de adjudicaciones de obra pública». «Hemos hablado de la necesidad de impulsar determinadas infraestructuras del Estado en esta comunidad, que creo que son dos cosas absolutamente diferentes, y lo hizo en calidad de diputado navarro», ha subrayado.

Cerdán dimite de todos sus cargos en el PSOE y entrega su acta de diputado María Salgado

En cuanto a las posibles irregularidades que según el informe de la UCO podrían haberse producido en la votación de las primarias del Partido Socialista en 2014, Chivite ha pedido que «tratemos las cosas también en sus justos términos». «Está hablando de dos votos. En todo caso, como digo, supuesto, los tribunales tendrán que decidir al respecto», ha subrayado.