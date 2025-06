El mensaje de Cerdán a Koldo sobre el amaño en las primarias que ganó Sánchez: «Apunta que han votado y mete las dos papeletas»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Javier Lizón | EFE

«Cuando termines apunta como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas». Es el 13 de julio del 2014, la víspera de que Pedro Sánchez se imponga a Eduardo Madina en las primarias que el PSOE que auparán al primero, entonces aún un desconocido, al liderazgo del partido gracias al apoyo sobrevenido de la entonces todopoderosa Susana Díaz al frente de la federación socialista. Ese día, Santos Cerdán, ligado a la campaña interna de Sánchez en Navarra, escribe este mensaje a Koldo García, el hombre con el que guardaba una relación de estrecha confianza, de «jefe» a «subordinado», según constata la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el informe de medio millar de folios entregado al juez del Supremo, Leopoldo Puente. Son 22 palabras, a las que Koldo responde con un «OK», que destapan un posible amaño, al menos en la comunidad foral, de las elecciones que proyectaron la figura pública de quien acabaría siendo presidente del Gobierno en una moción de censura argumentada en el combate contra la corrupción del PP.

En este texto la UCO también señala que, pocos meses después de que Pedro Sánchez llegara al Gobierno, el ahora secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, intentó «obtener un cargo en Indra» pero que el presidente del Ejecutivo lo frenó porque «es una empresa cotizada».

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, apunta a Cerdán como el encargado de gestionar los pagos de las presuntas comisiones cobradas a constructoras a cambio de obras públicas, en supuesta connivencia con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

La UCO sitúa el inicio de la relación entre Koldo y Cerdán a la altura del año 2015 en Navarra. En un momento dado se habría enfriado pero en el 2018 se habría recuperado, según deduce la UCO, precisamente, de esta conversación mantenida el 2 de noviembre de 2018 en WhatsApp entre García y el actual número tres del PSOE.

En ella, Cerdán se queja de que está escribiendo a Ábalos y no le hace caso. «Si a una persona que le sacas la cara siempre, que no lee los wasaps ni responde a quien le cubre en el partido, ¿crees que merece la pena?», dice. García intenta calmarle: «Le monto el pollo a José», le llega a decir.

Sin embargo, ante la falta de avances, Cerdán avisa: «Le he mandado un mensaje a Pedro, otro mensaje con otra cosa, si no me hace caso, aquí se quedan y que se lo coman todo ellos». Al poco, le completa a Koldo: «Ya me ha llamado el presidente, dice que no puedo estar en Indra, que es una empresa cotizada y bla bla bla».

La UCO interpreta que «este mensaje al presidente del Gobierno habría surtido efecto, ya que tan solo unos minutos más tarde, Santos le dijo a Koldo que este le había llamado para decirle que no podía estar en Indra, ya que era una empresa cotizada.

Seguidamente, explica la UCO, «Santos reprochaba la dificultad de mantener a su familia en Madrid, de lo que se entiende que pretendía obtener un cargo en Indra para así poder contar con otra fuente de ingresos que le permitiese sostener sus gastos familiares en Madrid». «Una vez más, al que trabaja le dan por ahí. Como para mantener a la familia en Madrid!!!», expresa Cerdán.

La UCO expone que, «tras insistir Koldo en la posibilidad de encontrarle otro puesto de trabajo, Santos recriminó que hubiese tenido que ser Pedro Sánchez quien se lo comunicase en vez de saberlo a través de Ábalos, alegando que el principal perjudicado de su no contratación era el partido, ya que pretendía destinar el 80 % del sueldo al mismo en concepto de donación».