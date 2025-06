Cerdán dimite de todos sus cargos en el PSOE y entrega su acta de diputado

El diputado socialista Santos Cerdán conversa con un compañero durante el Pleno celebrado este jueves en la Cámara Baja. Borja Sanchez-Trillo | EFE

Un aire agrio de funeral se respiraba en una mitad del hemiciclo, mientras en la otra olía a jarana. Nadie dudaba de que al diputado por Navarra y número tres del PSOE le quedaban solo unas horas para firmar su defunción en el partido y en la Cámara Baja, aunque aún se desconocía si el golpe sería mortal para el Gobierno de coalición. Santos Cerdán estaba agarrado a su teléfono móvil como si fuera un salvavidas y refugiado en el fondo de su escaño cuando se publicó finalmente el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo acusa de gestionar 620.000 euros en «contraprestaciones económicas» pagadas presuntamente por la constructora Acciona al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. «Dimisión, dimisión», empezaron a vociferar los parlamentarios populares, que golpeaban con sus puños los escritorios, y llegaron a interrumpir el Pleno, que concluyó poco antes de la una y media de la tarde.

Comparecerá ante el Supremo

Tras tres horas en silencio, el navarro recibió de algunos compañeros de filas palmadas en el hombro que sonaban a despedida y, ya en el exterior del Congreso, dijo unas breves palabras a la nube de periodistas que lo esperaban con expectación, solo para asegurar que el próximo 25 de junio declarará voluntariamente ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, quien así se lo ha pedido al hallar «consistentes indicios» de su implicación en la adjudicación ilegal de obra pública. A continuación, se dirigió a la sede socialista de la calle Ferraz, y a media tarde envió una nota de prensa sin el logotipo del PSOE en que la que anunció que dimite de todos sus cargos en la formación —así se lo había pedido el secretario general, Pedro Sánchez— y que renuncia a su acta de diputado. Una decisión que justifica como una «defensa de este partido al que tanto debe este país, y de este Gobierno», un Ejecutivo progresista, que, en su opinión, «ha llevado a España a vivir sus mayores cotas de crecimiento, empleo y derechos. Y todo ello a pesar de las adversidades, que han sido muchas».

Cerdán asume su responsabilidad política, pero insiste en su inocencia: «Espero así poder dedicarme en exclusiva a mi defensa, y ofrecer todas las explicaciones pertinentes para demostrar que, como he venido señalando estos días, jamás he cometido una ilegalidad, ni he sido cómplice de ninguna». El político se muestra dispuesto a colaborar con la Justicia y señala que va a solicitar a sus asesores jurídicos que se personen en el procedimiento judicial «para estudiar todas las actuaciones llevadas a cabo, y especialmente los informes» en donde se le menciona, con el propósito, sostiene, de «estar en condiciones de despejar toda duda sobre las referencias» a su persona. De hecho, dice confiar en que su inocencia quedará «clara» tras su declaración ante el alto tribunal.

Un partido, en «shock»

El navarro no era solo el número tres de Ferraz —lo confirmó en el cargo el pasado diciembre en el congreso federal de Sevilla—, sino la persona de confianza que Sánchez envió a Suiza y Bélgica para negociar su investidura con Carlos Puigdemont y el apoyo de los siete diputados posconvergentes en votaciones decisivas. Una confianza que el presidente mantuvo in extremis, pese a los rumores. La noche del miércoles, cuando muchos medios habían adelantado que un audio en poder de la UCO lo implicaba en el presunto cobro de comisiones ilegales, los socialistas enviaron un comunicado negando tajantemente su culpabilidad: «Cuando se conozca la totalidad del informe, Santos Cerdán dará todas las explicaciones [...] para que su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona». Ahora, el partido y el Gobierno están en shock, pero Sánchez tiene un Manual de resistencia imprevisible.