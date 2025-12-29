El Supremo confirma las condenas de entre 20 y 24 años de cárcel a los asesinos de Samuel Luiz

Los acusados por el asesinato de Samuel Luiz, en la vista de apelación celebrada en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) este lunes, en A Coruña. ANGEL MANSO

Un año después de que cinco jóvenes se sentaran en el banquillo de los acusados de una de las salas de la Audiencia Provincial de A Coruña para esclarecer el crimen de Samuel Luiz, el Tribunal Supremo ha dicho la última palabra. De este modo, confirma las condenas de 24 años para Diego Montaña por delito de asesinato con agravante de discriminación sexual; de 20 años para Alejandro Freire por asesinato, y de 20 años y medio para Kaio Amaral (17 años por asesinato y 3 años y medio por robo con violencia por la sustracción del móvil de la víctima). Los tres condenados tendrán además que indemnizar a familiares de la víctima en más de 300.000 euros.

El Supremo ha desestimado los recursos de casación tanto de las defensas de los tres condenados como de la Fiscalía y la acusación particular, estos últimos en contra de la absolución de Alejandro Míguez como cómplice del asesinato por falta de prueba, que seguirá en libertad.

Como indica el Supremo, según los hechos probados, la agresión grupal se desencadenó en las inmediaciones del pub El Andén a las 3 de la madrugada del 3 de julio del 2021, cuando Diego Montaña, que estaba con su entonces pareja sentimental (la en su momento acusada Katy Silva), creyó que la víctima les estaba grabando con un teléfono móvil. Se dirigió a él y le dijo: «Deja de grabarnos», contestando Samuel que estaba realizando una videollamada.

También se considera probado que Diego le dijo: «Deja de grabar, a ver si te voy a matar maricón», y que inició de forma sorpresiva y repentina los puñetazos y patadas, sobre todo en la cabeza y la cara, «por su animadversión hacia la condición sexual homosexual que le atribuyó». Los otros dos acusados se sumaron a la agresión.

Un año del fin de la «jauría humana»: la vida de los acusados de matar a Samuel Luiz doce meses después del inicio del juicio Laura G. del Valle

Entre otros argumentos, para rechazar los recursos de las defensas, la Sala comparte que en el caso concurrieron todos los requisitos para apreciar la agravante de alevosía, que configura el delito como asesinato. Explica que el ataque a golpes de la entidad y violencia del producido resultaba imprevisible. «Fue un ataque sorpresivo (la interacción previa fue meramente anecdótica por la irrelevancia de la supuesta ofensa), que desde el primer momento deja indefensa a la víctima, en una suerte de inexplicable linchamiento», indica la Sala.

Añade que fue «algo más que un abuso de superioridad, el desequilibrio era abrumador y la defensa fue anulada desde el primer momento». Y destaca que la posterior ayuda de dos ciudadanos senegaleses a la víctima no supone que no se aplique la alevosía, que exigiría una defensa del ofendido, no de terceras personas.