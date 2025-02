Feijoo dice que «España no es fiable para la OTAN y la UE» y que eso lo debilita ante EE.UU.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, en un desayuno informativo de Fórum Europa en Madrid. Javier Lizon | EFE

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoo, ha afirmado en una entrevista en El Mundo que «España no es un país fiable para la OTAN ni para la Unión Europea (UE)» y que eso origina una «debilidad extrema» en las relaciones con EE.UU.

«Yo volvería a la fiabilidad, a los presupuestos anuales, a cumplir los compromisos internacionales, a tener una relación desde el respeto con EE.UU., sabiendo que es nuestro socio. Entre China, Rusia y EE.UU., yo elijo EE.UU. España no tiene en estos momentos fiabilidad en política exterior y de defensa», ha asegurado en una entrevista que se publica este lunes.

Ha abundado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, «no podrá sacar unos presupuestos con el 2 % del PIB en Defensa» porque «sus socios no lo van a aceptar». Preguntado sobre qué tiene que hacer España ante el nuevo escenario internacional ha respondido que «tiene que defender los intereses de los españoles, no los intereses electorales del Gobierno» y «llevarse bien con el Gobierno norteamericano, con independencia de quién esté en él».

No obstante, ha precisado que «España no puede quedarse de brazos cruzados cuando se afecta a sus sectores productivos (...) de forma injusta» y que el país «debe tener una posición común con la UE», porque solo desde la UE se puede «hablar de tú a tú a EE.UU.». En este sentido, ha señalado que mientras «los líderes europeos son muy prudentes» en su relación con Donald Trump, «el más imprudente es el español, que insiste y persiste en la confrontación», y al que ha llamado «irresponsable».

«Cuando descalificas al presidente de EE.UU., no estás ayudando ni al aluminio, ni al acero, ni a los agricultores españoles, ni a ningún otro sector. Los estás perjudicando», ha afirmado Feijoo. En cuanto a la sintonía que ha mostrado Vox con Trump, el líder del PP ha indicado que «cuando uno no defiende a España no se puede considerar un patriota».