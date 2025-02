Sánchez guarda silencio sobre el choque por el SMI mientras Díaz critica a Montero

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PSE-EE, Eneko Andueza, durante el 10º congreso de los socialistas vascos, este sábado en San Sebastián. Unanue | EUROPAPRESS

No llegó a media hora la intervención de Pedro Sánchez este sábado en el congreso del PSE-EE en San Sebastián para reelegir a Eneko Andueza como secretario general de los socialistas vascos. Y de esos escasos 30 minutos, el presidente del Gobierno prácticamente dedicó una frase al cisma en su equipo por el choque entre sus vicepresidentas: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, a raíz de la tributación en el IRPF del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), que defiende la primera y detesta la segunda.

Sánchez se limitó a prometer que la cuantía del SMI «seguirá creciendo», «este año y el siguiente y el siguiente y el siguiente», aunque «moleste» a la derecha y a la ultraderecha. De su boca no salió nada sobre la tributación del sueldo básico.

En cambio, Yolanda Díaz se mostró firme en su rechazo a la tributación y echó en cara al PSOE que «golpee a los más vulnerables». Arremetió contra Montero, a la que acusó de «contradicciones» por haberle hecho un «regalo» a las energéticas «que se están forrando», en alusión a la no continuidad del decreto que fijaba un impuesto especial a esas empresas por no apoyarlo Junts ni el PNV, y después «golpeas a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables, los que están fuera de convenio colectivo y que perciben 15.500 euros al año». «Esta política no es de izquierdas», añadió la vicepresidenta segunda.

Debate en el Congreso

«Este debate es democrático y va a llegar al Congreso», afirmó Díaz en Catalunya Ràdio, en alusión a las proposiciones de ley presentadas por Sumar, PP y Podemos para que el SMI no tenga que tributar. E instó una vez más al PSOE a replantearse su postura: «Cuando una Cámara entera, todas las formaciones políticas estamos de acuerdo en algo es que a lo mejor tienes que repensar lo que estás haciendo».

Pese al choque con el PSOE y, en concreto, con la ministra de Hacienda, Díaz volvió a negar que haya una crisis de Gobierno. «En absoluto. Somos formaciones diferentes y tenemos posiciones diferentes en fiscalidad», justificó. Pero, por si había dudas, también afirmó que tiene «muy buena relación personal» con Montero, aunque una vez más le reprochó que se enterara «por la prensa» de la intención de que tributara el SMI. «No se comunicó ni se discutió en el seno del Gobierno», insistió. Aún así enfatizó que si se activa «el sentido común de la calle» no habrá «voto en el Congreso que pueda parar las conquistas sociales».

En el mismo sentido, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, confirmó que «darán la batalla» para que el SMI siga exento y se revolvió contra el señalamiento realizado por Montero a Sumar atribuyéndole el mismo «populismo fiscal» que hace la derecha. Y adelantó que no transigirán con que se recaude gravando el SMI «mientras las eléctricas no pagan».

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reiteró su petición al Gobierno para que «deje libre» al salario mínimo, ya que continúa siendo «bajo» respecto al entorno europeo donde, a esos niveles, «ningún sueldo está prácticamente sujeto a esa retención». Y no se niega a que tribute, pero cuando llegue «a un nivel adecuado». Camil Ros, de UGT Cataluña, incidió en que no debería tener tributación mientras no llegue al 60% del salario medio. Si se aplica la directiva europea, el SMI en España estaría alrededor de los 1.300 euros.

En Santiago, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo lamentó que el Gobierno de Sánchez también perjudique la vida de los españoles con decisiones que atacan a sus bolsillos porque parece que el Ministerio de Hacienda busque «el récord Guinness de las subidas de impuestos». El popular vaticinó que en el enfrentamiento entre socios «solo puede quedar uno». «Y a mentiras, siempre gana el número uno», afirmó en alusión a Sánchez.

Las autonomías del PP, dispuestas a bajar impuestos ante la tributación del salario mínimo

Buena parte de las autonomías gobernadas por el PP han anunciado que mantienen su compromiso de bajar los impuestos e, incluso, en casos como el de Murcia estudian modificar sus tramos de IRPF para «amortiguar» la decisión de que los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) deban tributar.

El Gobierno anunció el pasado martes la subida del SMI a 1.184 euros en 14 pagas y que los perceptores tributarán. Los Ejecutivos autonómicos del PP estudian combatir la medida con la capacidad que tienen sobre el 50 % del IRPF. Así lo han señalado a Efe:

Galicia. La Xunta estudia las medidas «más favorables» para los ciudadanos y empresas, como hizo con la reducción del IRPF, y recuerda que ha implantado rebajas fiscales «siempre que la coyuntura económica» lo ha permitido. Cita las deflactaciones de los tres primeros tramos del IRPF, con efecto retroactivo para el 2022 y desde entonces.

Murcia. Trabaja en un nuevo tramo en la escala autonómica del IRPF «para amortiguar» el efecto de la subida del SMI.

La Rioja. El compromiso es bajar todos los impuestos para convertir la región en la que menos impuestos se paguen. En el 2023, solo en el IRPF la reducción autonómica ahorra a las rentas medias y bajas entre 200 y 348 euros. También se han introducido deducciones en el IRPF, como las de vivienda y práctica deportiva.

Andalucía. Afirma que no puede hacer nada ante la decisión del Gobierno de hacer tributar por el incremento del salario mínimo porque no tiene «espacio ni competencia» para ello. La Junta puede aplicar medidas sobre el tramo autonómico de tributación y recuerda que ya ha reducido el IRPF en seis ocasiones desde el 2019.

Aragón. Acaba de deflactar el IRPF un 5 %.

Castilla y León. En los últimos años redujo el tramo autonómico del IRPF y su idea es seguir haciéndolo.

Baleares. Impulsa desde el 2023 una reforma fiscal que incluye, entre otras medidas, la rebaja del IRPF del 0,5 % a las rentas por debajo a los 30.000 euros y del 0,25 % para el resto.

Extremadura. Desde el 2023, la tarifa de IRPF para los dos primeros tramos de renta, hasta 20.200 euros, se sitúa en una de las más bajas del país. Tributan al 8 y al 10 %.

Pide a Feijoo que rompa «con el caballo de Troya de Europa»

a. m.

El presidente del Gobierno central y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aprovechó su discurso en el congreso de los socialistas vascos para reivindicar todas las políticas públicas que está poniendo en marcha su Ejecutivo y, sobre todo, para cargar con dureza contra la oposición en un contexto internacional de máxima incertidumbre, con el avance de la ultraderecha en Europa y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Sánchez acusó a Alberto Núñez Feijoo de ejercer una oposición que, a su juicio, está «dando tumbos entre la irrelevancia y el oportunismo». «Lo hemos visto con la votación del decreto [ómnibus, de subida de las pensiones]: votaron en contra y cuando logramos un acuerdo con el resto de grupos y su voto ya no es decisivo, entonces votan a favor», resumió.

Desde su óptica, Feijoo «no hace la oposición que merece España». De ahí que haya considerado que «aquellos que no saben dónde van, acaban en el lugar equivocado». «Y eso —aseguró— le ha pasado a la derecha: que ha caído en la oposición negacionista de la ultraderecha».

Sánchez apeló de modo directo al líder del PP, a quien exigió que «rompa todo acuerdo, pacto y entendimiento con Vox y con aquellos que quieren hacer caer desde dentro Europa». Que rompa con el «caballo de Troya» de la ultraderecha que quiere «destruir Europa», incidió. «Necesitamos más Europa que nunca y esa es la decisión que debe tomar la derecha española», aseguró Sánchez, quien tildó al partido liderado por Santiago Abascal y a la «internacional ultraderechista» de ser «el verdadero caballo de Troya de Europa». «La mayor aportación de Feijoo ha sido abrir de par en par y legitimar la presencia de la ultraderecha en los Gobiernos municipales, autonómicos, en definitiva, depender de ellos».

Sánchez también aludió a la «amenaza» de los aranceles de Trump y a la reacción de Abascal, que dijo que era «culpa de Sánchez y, al día siguiente, el señor Feijoo dijo lo mismo». «Y ahora resulta que es culpa del IVA», afirmó el presidente en alusión al argumento que emplea el mandatario de los Estados Unidos para justificar su guerra comercial en todo el mundo.

«Yo ni insulto al presidente de Estados Unidos ni soy cómplice de algunas de sus decisiones, que no comparto», reaccionó el líder de la oposición, quien quiso poner distancia también de Abascal. «Yo no soy como el PSOE ni como Vox» y «defenderé siempre los intereses de España y de nuestros sectores productivos», aclaró Feijoo.