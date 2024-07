El presidente canario, Fernando Clavijo, acusa a Abascal de ser «cómplice» de la muerte de niños migrantes

Europa Press

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha respondido a las palabras de este viernes del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre los menores migrantes no acompañados y ha señalado que él, junto a su partido, es «cómplice» de «la muerte, las violaciones y los dramas que esos niños viven para llegar aquí».

En una rueda de prensa en Madrid, el presidente canario se ha referido así a las declaraciones de Abascal, en las que ha defendido que su partido no será «cómplice de la inmigración ilegal» para defender las ruptura de sus pactos con el PP en las comunidades donde gobernaban juntos a raíz del acuerdo para distribuir a 400 menores migrantes de Ceuta y Canarias entre las diferentes regiones.

«De lo que sí va ser cómplice es de la muerte, las violaciones y los dramas que esos niños viven para llegar aquí, de eso es cómplice el señor Abascal y Vox», ha señalado Clavijo.

Después, ha asegurado que si él viviese «allí», en referencia al lugar de origen de estos menores que llegan a España, también habría venido a España: «También querría un futuro para mis hijas», ha añadido.

De nuevo sobre Vox, ha lamentado que haya «gente» que, «de manera miserable», quiera hacer política «con la muerte, hambre y misera de niños y niñas»: «no solo no lo comparto, sino que me avergüenza. No creo que sea la imagen que tenemos que dar como país a ningún lado, pero menos aún a esos niños y niñas», ha opinado.