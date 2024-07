Vox cumple su amenaza y rompe con el PP en cinco comunidades

Youtube de Vox

Vox cumplió este jueves su amenaza y rompió los pactos de gobierno que mantenía en coalición con el PP en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. El presidente de la formación, Santiago Abascal, lo anunció tras la reunión del comité ejecutivo de Vox reunido de urgencia tras la decisión del PP de aceptar el reparto de menores no acompañados en las diferentes comunidades en la conferencia sectorial celebrada el miércoles en Tenerife.

Abascal aseguró que España tiene un Gobierno «corrupto» liderado por un «autócrata», sometido a Marruecos y «con su familia en el banquillo por robar». Y, según su argumentación, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, «ha creído oportuno pactar con el autócrata» y se ha repartido con él los distintos organismos públicos. Y, mientras, «se ha dedicado primero a impedir y luego a torpedear los acuerdos con Vox en las distintas regiones».

«Lo habíamos advertido»

Según Abascal, Feijoo obligó a sus presidentes autonómicos a pactar un reparto de los menores no acompañados pese a la oposición de Vox a adoptar esa medida. «Se lo habíamos advertido», dijo Abascal para justificar la ruptura. «Hemos cedido quizá a veces demasiado para salvaguardar esos gobiernos», explicó, pero es «imposible pactar con el que no quiere hacerlo y pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas». «Nadie ha votado» a Vox ni al PP para que se mantenga la invasión de emigración ilegal y de menores no acompañados en España» sostuvo el líder de Vox, que anunció que como consecuencia de ello los acuerdos regionales «están rotos» y por tanto «Vox retira su apoyo parlamentario» a los gobiernos autonómicos de esas cinco comunidades. Los vicepresidentes y consejeros de la formación presentarán este viernes su dimisión y pasarán a formar parte de la oposición que, según adelantó, será «contundente».

La coalición 'PPSOE': los de Abascal llevan su pulso contra los populares también al Congreso Miguel Ángel Alfonso

Abascal se reunió en la sede nacional del partido con los líderes regionales de la formación durante tres horas y media antes de tomar oficialmente la decisión. Y, al finalizar el encuentro, compareció para hacer una breve declaración en la que constató lo que ya era evidente.

Rueda cree que la ruptura de pactos con la que amenaza Vox «non ten sentido» y celebra que en Galicia se pueda gobernar sin pactar con «extremismos» La Voz

Antes de que Vox anunciara su decisión, los diferentes gobiernos del PP daban ya por rota la coalición tras las acusaciones del partido de Abascal tras el reparto de los menores no acompañados. Fuentes del PP aseguraron que su líder, Alberto Núñez Feijoo, «valorará esta decisión mañana [por hoy] en la sede nacional del Partido Popular» y comparecerá para dar a conocer su juicio sobre la decisión tomada por Vox.

Los de Abascal Vox sí mantendrán los pactos con el PP en los 114 ayuntamientos que gobiernan juntos tras las municipales del 28 de mayo del año pasado.