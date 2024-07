Rueda cree que la ruptura de pactos con la que amenaza Vox «non ten sentido» y celebra que en Galicia se pueda gobernar sin pactar con «extremismos»

Alfonso Rueda en una foto tomada en Lugo esta semana LAURA LEIRAS

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, considera un error la postura de Vox de romper los Gobiernos de coalición que mantiene con el PP en cinco comunidades por haber aceptado el reparto de la atención a menores migrantes. «Sinceramente creo que Vox non está acertando, e que os meus compañeiros, presidentes e presidentas autonómicas, están actuando dun xeito solidario y correcto», ha defendido.

El mandatario gallego también ha celebrado que Galicia no se encuentre en la misma situación que la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Murcia y Extremadura, en las que el PP llegó a las presidencias autonómicas pactando con los de Abascal. «Díxeno moitas veces: celebro moito non estar nesta situación en Galicia, iso fala moito do sentidiño dos galegos», ha señalado Rueda, para quien la amenaza de Vox «non ten ningún sentido, e demostra unha vez máis que canto menos se goberne con extremismos, mellor».

Ante la pregunta de si eso implica considerar un error del PP haber permitido pactos con Vox en varias comunidades, el presidente de la Xunta ha dicho que no: «O pacto foi para poder conformar gobernos, e creo que é absolutamente lexítimo, pero unha vez que os gobernos están conformados, teñen que funcionar axeitadamente, e nesta decisión concreta, Vox non está acertando, non sei se responde a outra estratexia».

Galicia recibirá 26 menores inmigrantes de Canarias y Ceuta: «É cuestión de humanidade» La Voz

Alfonso Rueda también ha tenido dardos para el PSOE, después de que un periodista le comentase que los socialistas consideran que el PP debe pactar la ley de extranjería. «Se o PSOE quere que se pacte a lei de estranxeiría, o primeiro que hai que facer é as cousas minimamente ben», ha contestado, afeando a continuación que la propuesta del Gobierno central se les hiciese llegar unas horas antes de celebrarse la conferencia sectorial en la que este miércoles se decidió el reparto de menores migrantes entre las distintas autonomías: «Demostra que o que queren é coma sempre facer política de curto prazo, non realmente chegar a acordos». Destacó que en un tema «tan complexo» hay que «falar con tempo, planificar, e chegar a conclusións e acordos, se procede, despois de saber realmente o que estamos pactando e escoitarnos todos».

Galicia no recibió aún a los 28 menores migrantes pactados el año pasado

Rueda hizo estas declaraciones antes de intervenir en un acto de la Fundación Mapfre, en el que estuvo acompañado de la conselleira de Política Social, Fabiola García, que el miércoles participó por videoconferencia en la ya citada conferencia sectorial. García destacó la «solidariedade» de las comunidades que pactaron acoger entre todas a unos 400 menores migrantes no acompañados y recordó que Galicia se hará cargo de 26 que serán distribuidos en los distintos centros de menores de la comunidad, en colaboración también con diferentes entidades sociales. «Galicia ten un sistema distinto do resto de comunidades autónomas, porque empregamos unha plena integración deses rapaces no noso sistema de menores», resaltó.

Pero la conselleira también recordó que la comunidad gallega todavía no ha recibido a los 28 niños y niñas que pactó acoger el año pasado, algo que atribuyó a las dificultades que está experimentando el propio Gobierno canario para gestionar los traslados: «Na conferencia estaba o presidente de Canarias e recoñecía esas dificultades a nivel burocrático, a nivel administrativo; eles mesmos pediron desculpas por todas as trabas que tiveron, pola saturación que teñen nestes momentos e por non ter enviado aínda a eses menores».

Por ello, tachó de «deslealdade» que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, criticase a algunas comunidades autónomas, entre ellas Galicia, por haber recibido la financiación del 2023 pero no haber acogido todavía a los niños y jóvenes pactados: «Non é que as comunidades sexamos insolidarias, senón que tendo os acordos asinados, Canarias aínda non enviou a eses menores», defendió García.