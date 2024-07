Galicia recibirá 26 menores inmigrantes de Canarias y Ceuta: «É cuestión de humanidade»

Inmigrantes acogidos en Sanxenxo en el 2023. CAPOTILLO

La Consellería de Política Social confirmó ayer, en la conferencia sectorial, que la comunidad gallega está dispuesta a acoger a 26 menores no acompañados llegados a Canarias y a Ceuta. La conselleira defendió que acoger a estos jóvenes es «unha cuestión de humanidade», y que Galicia siempre demostró y «seguirá demostrando» que es una comunidad responsable y solidaria.

Pese a esa disposición a acoger a 26 menores, desde el Gobierno autonómico aseguran que seguirán reclamando al Ejecutivo central los medios y los recursos necesarios para atender a esas personas durante todos los años en los que van a formar parte del sistema gallego de protección.

Es más, la consellería criticó con dureza al Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que dice que «fronte ao sentidiño de Galicia e o planteamento razoable da maioría das comunidades, volve facer gala da deslealdade», dijo la titular de Política Social, Fabiola García. La conselleira criticó la ausencia de política migratoria, una competencia del Gobierno central sobre la que, cree, este intenta descargar toda responsabilidad en las comunidades al intentar imponer de forma unilateral un reparto no negociado con ellas. Acoger un menor, argumenta la consellería, no consiste solo en ofrecerle alojamiento y cubrir sus necesidades básicas, sino que implica también asumir el compromiso de acompañarlo a lo largo de los años y «axudalo a construír un proxecto vital». Por eso, es algo que «hai que tomar moi en serio».

Para poder asumir en condiciones esa responsabilidad, expone la Administración autonómica, es necesario trabajar con previsión, planificación y coordinación, con unas reglas del juego que sean iguales para todas las comunidades, además de disponer de los recursos que garanticen una atención adecuada a los menores mientras formen parte del sistema de protección. Frente a eso, critica la consellería, «o Goberno limítase á inacción, á improvisación e ás imposicións»

Con respecto a la modificación de la ley de extranjería, que se abordaba también en la conferencia sectorial celebrada ayer, la conselleira argumentó que el texto de reforma fue recibido el martes por la tarde y que el departamento no ha tenido tiempo suficiente para su estudio, de ahí que no se haya posicionado sobre un tema sobre el que, además, incidió, las comunidades no tienen competencias.

La Xunta exige a la ministra que rectifique tras haber dudado de su compromiso

Tras la reunión de ayer, la Xunta pidió a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que rectifique tras haber dicho que de las comunidades que se comprometieron en el 2023 a acoger a 396 migrantes no acompañados procedentes de zonas con los recursos tensionados solamente cuatro han cumplido. Entre esas comunidades, Rego contaba a Galicia, pero desde la Administración autonómica aseguran que en Galicia «non houbo falta de compromiso».

Fuentes de Política Social explicaron ayer que «ante as graves acusacións destes días» de Rego, en las que afeaba a Galicia y a otras autonomías quedarse los fondos gubernamentales destinados a este asunto, la realidad es que desde la consellería se han puesto en contacto, dicen, «en reiteradas ocasións para garantir o noso sistema de apoio», pues «está todo preparado desde hai meses».

Así las cosas, el Gobierno gallego indica que el departamento autonómico de Política Social acordó en el 2023 la llegada de 28 menores que todavía no han llegado a Galicia desde Canarias debido a que, «tal e como recoñeceu o presidente autonómico canario, foron incapaces de tramitar as saídas». Política Social aseguró ayer que esas 28 plazas continúan sin ocupar a la espera de que lleguen esos menores.

Según el Ejecutivo central, solo cuatro regiones han cumplido con este acuerdo, —Andalucía, Aragón, Asturias y Navarra—; y, sin embargo, algunas de ellas tampoco habrían alcanzado el total acordado.