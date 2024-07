La coalición 'PPSOE': los de Abascal llevan su pulso contra los populares también al Congreso

El líder de Vox, Santiago Abascal, atendiendo a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados Fernando Villar | EFE

Vox llevó este jueves el pulso que mantiene a varios niveles con el PP también al Congreso, donde se debatían las enmiendas al pacto que los de Alberto Núñez Feijóo alcanzaron con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El trámite -el antepenúltimo antes de que la medida vuelva al pleno el 23 de julio y, al día siguiente, se vote definitivamente en el Senado- salió adelante, como estaba previsto, gracias de nuevo a los votos de los dos grandes partidos, lo que dio pie al diputado de la derecha radical Javier Ortega Smith para señalar el acuerdo como el inicio de lo que denominó la coalición «PPSOE». Un argumento paradójicamente similar al de Podemos, el otro partido que presentaba, al igual que Vox, una enmienda a la totalidad.

El destino quiso que la sesión se celebrase en medio de la tormenta desatada tras el reparto de 347 menores no acompañados entre varias comunidades. El debate, no obstante, se desarrolló ajeno a las intrigas que rodeaban la posibilidad de ruptura de las coaliciones de Gobierno entre el PP y Vox. Este fue el gran tema de conversación de los pasillos, pero no permeó el hemiciclo. De hecho, las intervenciones de los socios del Gobierno fueron calco de las vividas la semana anterior, cuando se aprobó la toma en consideración de la proposición de ley que une la firma de socialistas y populares. Podemos insistió en pedir a Pedro Sánchez que haga añicos el acuerdo con los populares, mientras que para Sumar, ERC, EH Bildu o el PNV el pacto es «insuficiente». Junts, por su parte, incidió en que «blanquea la prevaricación».

Fue el diputado de Vox Ortega Smith el primero en reproducir los ecos que, desde fuera, llegaban a la Cámara baja, y con el argumento del entendimiento entre el PP y el PSOE intentó zaherir a ambos y marcar distancias, de paso, con los primeros. Defendió que la propuesta de su partido era la única que «garantiza que la justicia sea un poder independiente» frente a la «hipocresía» y «tomadura de pelo» del PP. Acusó a los de Feijóo de haberse pasado cinco años diciendo que no iban a renovar el órgano judicial hasta que se reformase la elección de los vocales y, al final, han acabado «pactando una cosa que nada tiene que ver para repartirse los sillones con el PSOE», ironizó. «Una reforma lanzada por el nuevo grupo parlamentario, la PPSOE, que no se presentó conjuntamente a las elecciones, sino que solo busca su beneficio», zanjó con sorna.

Y si la cosa iba de clasificar bandos parlamentarios improbables, sus palabras fueron respondidas por el portavoz de los populares, Miguel Tellado, que afeó a Vox su postura ante lo acordado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud celebrada la víspera en Tenerife, después de que las autonomías gobernadas por el PP aprobaran el reparto de menores propuesto por el Gobierno con la abstención de la Generalitat de Cataluña y el rechazo, desde fuera de la cita, de Junts. «Ayer Vox se posicionaba junto a Esquerra en la acogida de los menores y hoy vota la renovación del CGPJ junto a Podemos», ironizó el dirigente del PP.

En el turno anterior, y por parte del Grupo Socialista, la diputada Isaura Leal recordó que los acuerdos de Estado en justicia «no son una novedad» y llamó a un entendimiento también en inmigración. El PSOE encontró este jueves dificultades para ahondar en sus acusaciones de radicalidad contra Feijóo en plena crisis de este con Vox.