Page critica el pacto de inmigración con Junts: «Si lo pidiera Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras»

Emiliano García-Page en una imagen de archivo. JCCM | EUROPAPRESS

«He leído que el Gobierno se va a reunir en mi tierra estos días a pensar. Me gustaría pedirles por favor que piensen muy en serio; hay muchas cosas con las que no se pude mercadear ni frivolizar», ha advertido este viernes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

El barón socialista, el único de los tres que sobrevivieron a la hecatombe electoral del pasado mayo que hoy gobierna con mayoría absoluta, se ha mostrado muy crítico -«desolado», han sido sus palabras- con la decisión del Ejecutivo de ceder a la Generalitat catalana las competencias sobre inmigración como pago a Junts para salvar por la campana, el miércoles, la convalidación de varios reales decretos leyes. Y ha pedido hacer una reflexión: «¿Hasta cuándo y para qué?».

Page no es el único socialista que ve con preocupación la dinámica a la que la dependencia de los posconvergentes está arrastrando a su partido. En el propio Ejecutivo asumen que deben trabajar de otro modo para evitar que los de Puigdemont vuelvan a encontrarse en una posición de poder semejante; lo que, entre otras cosas, pasaría por legislar más mediante proposiciones de ley y proyectos de ley muy negociados de antemano y menos mediante reales decretos leyes que tienen un plazo muy tasado para su convalidación. Pero el castellano-manchego es mucho más categórico.

«Me gustaría que el Gobierno aproveche los Quintos de Mora -dijo este viernes en alusión al retiro organizado este sábado por Pedro Sánchez con sus ministros en la finca que el Estado tiene en Los Yébenes (Toledo) - para pensar adónde conduce este laberinto y si hay o no salida y si es o no admisible que los independentistas catalanes, que por lo demás son supremacistas cuando no xenófobos, estén planteando que el Gobierno gobierne con camisa de fuerza».

Page argumentó que ningún Estado puede renunciar «bajo ningún concepto» a las competencias sobre control de fronteras e inmigración. «Es la expresión máxima de la soberanía», advirtió. «Lo que quiere Puigdemont es ir construyendo poco a poco un Estado para el día en que quieran, tenerlo propio». Pero no solo mostró inquietud por lo que puede afectar a la integridad de España. «Poner en manos de gente que entiende de la emigración algo parecido a Vox me preocupa incluso desde una perspectiva progresista porque si las competencias las pidiera Vox todo el mundo se rasgaría las vestiduras», alertó.

No está en absoluto claro qué es lo que el Gobierno pretende delegar (que no transferir) a la Generalitat y el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, volvió a insistir hoy en que, lo que sea, será fijado en una ley orgánica que, para prosperar, requerirá el apoyo de todos los socios parlamentarios, sin los que no se alcanza la mayoría absoluta requerida. Pero esa falta de claridad también resulta preocupante para el presidente castellano-manchego.

«Si por Puigdemont fuera, yo sería un extranjero»

«Si por Puigdemont fuera, yo sería un extranjero, por tanto, tranquilidad no puedo tener ninguna y sobre todo me preocupa que estas cosas sean objeto de mercadeo en el último minuto, porque un país serio no puede estar jugando con las cosas de comer de la manera que se está jugando», recriminó. «La legislatura pasada fue de un desfiladero estrecho, costaba pasar pero veías algo de luz al final, pero es que aquí estamos metidos en un laberinto sin salida y encima obviamente improvisando continuamente la política», concluyó antes de participar en un acto en Marchamalo, Guadalajara.