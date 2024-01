Junts asegura que la Generalitat podrá controlar los flujos migratorios

La diputada de Junts per Catalunya Míriam Nogueras vota en el pleno del Congreso, reunido excepcionalmente en el Senado. FERNANDO VILLAR / EFE

Después de la agitada sesión parlamentaria celebrada el pasado miércoles, Junts aseguró este jueves que el acuerdo al que ha llegado con el PSOE para la cesión a la Generalitat de las competencias de inmigración incluye la gestión «integral» de esa materia. Eso incluye los permisos de residencia y la expedición de documentos, así como el control de los «flujos migratorios», según explicaron el secretario general de Junts, Jordi Turull, y la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras. Con estas competencias, Cataluña podría intervenir en la definición de los cupos de inmigrantes agravando a otras regiones. Hasta ahora, si una demarcación se ve con saturación de personas migrantes, Interior los reparte por la península, atendiendo a unas bases de convivencia, seguridad y capacidad.

«Un pase de gol»

«El PSOE fue cediendo, cediendo y cediendo casi hasta el último segundo», señaló Turull. «Se ha dado un pase de gol a la Generalitat, y esperemos que la Generalitat marque este gol», dijo Nogueras para dejar claro que, aunque será el Gobierno de ERC quien la gestione la competencia, la ha conseguido Junts. La cesión se llevará a cabo con una ley orgánica que partirá del 150.2 de la Constitución. Ese articulo establece que «el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación».

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fue menos claro al presentar ese pacto y no indicó si incluirá el control de las fronteras o la expulsión de extranjeros en situación irregular.

«Si hay una delegación de competencias en materia de inmigración, pues lógicamente lo que hoy asume el Estado, como la Constitución permite y así lo plantea expresamente nuestro texto constitucional, se puede delegar en una comunidad autónoma, como va a ser el caso en materia de inmigración», añadió.

Turull aseguró que tras el acuerdo con el PSOE la Generalitat «podrá hacer una gestión integral en materia de inmigración», desde los flujos migratorios hasta las políticas de integración para que el catalán sea «lengua de integración». Cuando se le preguntó si es partidario de expulsar a inmigrantes irregulares multirreincidentes, respondió que «todo se debe decidir desde Cataluña» y añadió que «empezar el debate por aquí es empezar la casa por el tejado». «Hemos de mirar en qué condiciones se les puede expulsar», indicó.

Juzgados colapsados

«¿Qué ocurre en estos casos? Que se van entrando y saliendo de los juzgados, que están colapsados. Hay inmunidad para una serie de gente que no tiene la sensación de que quien la hace la paga», sostuvo Turull.

Junts es partidario de endurecer la legislación en materia de inmigración porque siente la presión en muchos municipios del auge de la extrema derecha independentista, como es el caso de Aliança Catalana, de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols. Turull no aclaró si cerrarán los centros de internamientos de extranjeros (CIE). «Los que había eran Guantánamos, no es nuestro modelo», indicó, no obstante. «Nuestro país está preparado para asumir un tema en el que el Gobierno español no ha estado a la altura», sostuvo Nogueras, que dijo confiar en que el Gobierno catalán asuma el acuerdo suscrito con el PSOE al margen de ERC. Junts considera que con el traspaso «integral» de la inmigración a la Generalitat Cataluña se acerca a las competencias de un «Estado».

Recelos de ERC sobre el pacto

Sobre este asunto se pronunció también la líder de Junts, Laura Borràs, que consideró «evidente» que Cataluña «debe poder gestionar y regular» los flujos migratorios y «su impacto». Indicó en este sentido que «Cataluña recibe un flujo migratorio superior a la población que representa del conjunto del Estado» y debe poder estar en disposición de «gestionar en condiciones este fenómeno y gestionar de manera integral estas competencias, con todas las derivadas que comporta, desde temas lingüísticos a temas fronterizos».

ERC acogió con recelo el anuncio del acuerdo para el traspaso. La diputada de ERC en el Congreso Teresa Jordà lo calificó como un «enunciado» y añadió que detrás hay «mucha letra pequeña» y hará falta conocer los detalles y su alcance real. De momento, el lendakari, Íñigo Urkullu, reclamó también que el Gobierno transfiera «ya» al País Vasco las competencias sobre migración.