Bildu sella el pacto de gobierno con Geroa Bai y Podemos en el ayuntamiento de Pamplona

Armendáriz, Asiron y Mauleón, de izquierda a derecha, este jueves en el hotel Pamplona, en la capital navarra Eduardo Sanz | EUROPAPRESS

Pacto tripartito para gobernar Pamplona con «poco ruido y muchas nueces». Tras la moción de censura contra la todavía alcaldesa de la capital navarra, Cristina Ibarrola (UPN), —que se consumará el 28 de diciembre—, los portavoces de los tres grupos municipales que se pondrán al frente de la ciudad durante lo que queda de legislatura firmaron ayer un programa con 60 acciones clave.

El futuro regidor, Joseba Asiron, de EH Bildu, que ya lo fue del 2015 al 2019; Mikel Armendáriz, de Geroa Bai; y Txema Mauleón, de Contigo-Zurekin (Podemos) suscribieron este acuerdo, por el que la alcaldía y seis concejalías delegadas serán de los de Otegi, la coalición nacionalista asumirá el área de Promoción Económica y Proyección Europea, y los morados, la de Acción Social. Además, nombrarán 36 cargos de libre designación.

El cuarto firmante de la moción, el PSN-PSOE, que no entrará en el Ejecutivo local, comparte el pacto y conoce «todos los pormenores», según aseguró Asiron, que calificó este jueves como «un día importante, histórico». Pasar de un período «de parálisis y falta de acuerdos a uno resolutivo y dinámico» es el objetivo del acuerdo, dijo, antes de señalar que el texto destaca «el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, tanto las de ETA como de las violencias políticas».

Armendáriz insistió en que este gobierno de coalición progresista permitirá «superar diferencias y unirnos por el bienestar de Iruña y su ciudadanía». Mauleón afirmó que este pacto, que definió como «fácil, rápido y eficaz», lo avalan partidos que representan al 56 % de la población de la capital navarra, por lo que «nace con el apoyo claro de la mayoría de Pamplona», valoró.

Ibarrola, la regidora regionalista que será desbancada el próximo jueves, tachó el programa rubricado ayer de «último episodio de una gran mentira» y les pidió a los tres firmantes «más dignidad en política». También defendió su gestión y los «más de 100 proyectos que hemos hecho en seis meses» y opinó que tenían que haber hecho alcalde a Asiron el 17 de junio. «Si yo fuera ellos no me podría mirar en el espejo, no podría conciliar el sueño», lamentó.

Los aberzales se abstienen

El Parlamento de Navarra aprobó ayer la reforma fiscal para el 2024, enviada por el Gobierno Foral de la socialista María Chivite, gracias a los votos a favor del PSN-PSOE, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y la abstención de Bildu. Los regionalistas de UPN, que iban a apoyarla antes de la moción de censura, votaron en contra, junto al PPN y Vox. «Se está construyendo una especie de gueto entre PSN y EH Bildu. Si pudieran meternos a todos en un gueto, lo harían», se quejó su portavoz en la cámara autonómica, Javier Esparza.