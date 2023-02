Los diez días que acabaron con Casado y dieron el liderazgo a Feijoo

Alberto Núñez Feijoo, Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, en la convención nacional del PP en Valencia. Manuel Bruque | Efe

Las elecciones en Castilla y León del 13 de febrero del 2022, adelantadas a instancias de la dirección nacional del PP con el convencimiento de que obtendrían la mayoría absoluta, y que devinieron luego en la necesidad de formar un Gobierno de coalición con Vox, marcaron el principio del fin de Pablo Casado como líder del PP. En los diez días entre esa fecha y el 23 febrero los acontecimientos se precipitaron, generando un vuelco en el PP.

16 de febrero

Noticia bomba. Apenas digerido el mal resultado en los comicios autonómicos, el 16 de febrero los diarios El Mundo y El Confidencial publican que fontaneros de Génova contactaron con una agencia de detectives para investigar al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Casado reúne a sus más cercanos en la sede de Génova y deciden que hay que desmentir rotundamente la noticia.

17 de febrero

Ayuso contraataca. Ayuso comparece indignada ante los medios y acusa directamente a la dirección nacional del partido, con el secretario general Teodoro García Egea a la cabeza, de pretender «destruirla» utilizando medios ilegales para ello. García Egea reacciona anunciando que Génova abría un expediente contra Ayuso. En la guerra larvada entre la presidenta madrileña y el líder del PP ya solo podría quedar uno políticamente vivo.

18 de febrero

Entrevista definitiva. El 18 de febrero es la fecha clave que marca el cambio histórico del PP. Casado acude a una entrevista con Carlos Herrera en la Cope y suelta una bomba política nuclear. «La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas», dice sobre Ayuso. Habla también de supuesto cohecho y de la utilización de un «testaferro». Dirigentes del PP, incluido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, escuchan con estupefacción las palabras de Casado acusando a una dirigente de su partido de prácticas corruptas. Casado intenta luego arreglar las cosas con Ayuso en una tensa reunión en la sede de Génova ofreciéndola retirar el expediente si niega que la dirección del partido la hubiera espiado. No hay acuerdo y entre los dirigentes regionales del PP empieza a cuestionarse a Casado y a García Egea en el convencimiento de que han ido demasiado lejos en una guerra con Ayuso que todos llevaban meses pidiéndoles que frenaran.

19 de febrero

Ayuso no pacta. Casado y García Egea tratan de apagar el incendio anunciando que se cierra el expediente abierto contra Ayuso, sin dar más explicaciones. Desde los próximos a Ayuso se filtra a la prensa que no ha habido ningún acuerdo con Casado y que mantiene sus acusaciones de haber querido derribarla con informaciones falsas sobre las comisiones que habría cobrado su hermano. Barones del PP empiezan a pedir la cabeza de García Egea.

20 de febrero

Manifestación en Génova. El domingo 20 de marzo más de 4.000 personas se congregan ante la sede de Génova en defensa de Ayuso y pidiendo la dimisión de Casado. García Egea responde diciendo que hay infiltrados de Vox entre los manifestantes. La alarma es ya máxima entre los barones, que empiezan a considerar insostenible la situación de Casado. Comienza la operación para forzar un relevo controlado.

21 de febrero

Los próximos abandonan. Casado reúne en Génova al comité de dirección del PP. La reunión es tensa y se alarga durante ocho horas. Delante de Casado, Belén Hoyo pide la dimisión de García Egea. Los portavoces del Congreso, Senado y Parlamento Europeo, Cuca Gamarra, Javier Maroto y Dolors Montserrat, respectivamente, amenazan con dimitir si no se convoca a la junta directiva nacional para celebrar un congreso del partido. Casado cede finalmente, pero para entonces Feijoo ya ha hablado con Ayuso para cerciorarse de que no se opondría a un relevo de Casado. El andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla apoya también ese cambio de liderazgo.

22 de febrero

García Egea dimite. El grupo parlamentario del PP firma un comunicado en el que pide la dimisión de García Egea y la convocatoria de un congreso del partido. La mayoría de las direcciones territoriales piden lo mismo. Tras resistirse, García Egea dimite y por la noche da una entrevista en televisión en la que deja caer que en un congreso del PP puede haber más de un candidato. En ese momento, ya todos en el partido piensan en Alberto Núñez Feijoo como el único que puede sacar al PP de la encrucijada.

23 de febrero

Casado se rinde. Casado sabe que ha llegado su final y convoca a los barones en Génova, excluyendo a Ayuso, que no preside el PP madrileño. Solo busca ya una salida digna. Habla primero en solitario con Feijoo. Y tras otra reunión maratoniana, Casado se compromete a no presentarse a un congreso del partido que se celebrará en abril. Llegada esa fecha, no hay otro candidato que Feijoo.

Los pretorianos que permanecieron fieles a Casado han perdido todo protagonismo

Pablo Casado ha abandonado la política y ahora trabaja en un fondo de inversión en defensa y ciberseguridad. Los miembros de su comité de dirección que permanecieron files a él perdieron todo protagonismo en el PP.

García Egea

La primera cabeza. El temido secretario general entregó su cabeza antes del fin de Casado. Permanece como diputado de base por Murcia. Vota disciplinadamente, pero se ha reinventado como experto en criptomonedas.

Pablo Montesinos

Vuelta al periodismo. El que era vicesecretario de Comunicación del PP con Casado se mantuvo a su lado en todo momento, aun sabiendo que la partida estaba perdida. Tras el congreso de abril abandonó el escaño y regresó al periodismo.

Ana Beltrán

Fiel hasta el final. La ex vicesecretaria de organización del PP permaneció fiel a Casado incluso después de que su caída en desgracia fuera ya un hecho. Con Feijoo, abandonó la presidencia del PP de Navarra y sigue como diputada del PP por Madrid sin ningún protagonismo político.

Antonio González Terol

Candidato. El que era vicesecretario de Territorial con Casado fue uno de los que permaneció fiel al exlíder del PP hasta el último momento y le acompañó al abandonar el Congreso tras su último discurso. Pese a ello, Isabel Díaz Ayuso le confirmó como candidato a la localidad madrileña de Alcorcón. A la espera de las elecciones, conserva su acta de diputado.

La llegada a Génova de Feijoo impulsó al PP en los sondeos

La llegada de Alberto Núñez Feijoo al liderazgo del PP supuso un vuelco en las expectativas de voto de los populares. Fue el denominado «efecto Feijoo», que propició un incremento inmediato en las encuestas, excepto en la del CIS, hasta llevar al PP a obtener una notable ventaja sobre el PSOE en los pronósticos. Ese efecto repentino fue luego rebajándose ligeramente, pero sin poner en duda que los populares ganarían las generales y en la mayoría de los sondeos alcanzarían una mayoría absoluta junto a Vox.

En febrero del 2022, el PP estaba por debajo del PSOE en expectativa de voto como consecuencia de la cruenta guerra interna entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. El PSOE obtenía entonces en torno al 26 % de los votos frente a un PP que se situaba en los márgenes del 23 o 24 %. Ya en abril, esa ventaja se había reducido a menos de un punto, con el PSOE en el 26,3 % y el PP en el 25,5 %, según la encuesta de Sigma Dos. A partir de ahí, ya con Feijoo instalado en el liderazgo del PP, se produjo un vuelco que llevó al partido a encabezar las encuestas en junio con un 30,2 % de los votos por encima del PSOE, que se quedaba en el 24,9 %. En septiembre del 2022, el PP estaba ya en un 31,9 %, mientras el PSOE se quedaba en el 25,6 %.

El efecto Feijoo se diluyó algo a partir de ahí y en octubre el PP estaba en el 30,5 % y el PSOE en el 26 %, porcentajes que en diciembre bajaron al 29,1 % y el 25,9 %. El último sondeo de Sigma Dos, de febrero del 2023, sitúa de nuevo al PP con un 31,1 % frente a un PSOE que se queda el 24,6 %.