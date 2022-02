Batacazo de Podemos y Cs

Morados y naranjas, los colores representativos de las dos fuerzas que hace apenas un par de años eran el paradigma de la nueva política, atraviesan horas difíciles. UP cede uno de los dos procuradores que tenían, pese a que en los anteriores comicios no se presentaron bajo la misma marca acuñada para la coalición, ya que Izquierda Unida decidió no concurrir. Es uno de los aspectos a los que se agarraban para cumplir su objetivo de crecer y lograr los tres representantes en las Cortes que les diera derecho a formar grupo propio, dando por seguro que rebasarían un umbral del 5% del voto en el conjunto del territorio que finalmente superaron por los pelos. Este nuevo revés, el primero tras las elecciones de Madrid que acabaron con la carrera política de Pablo Iglesias, provocará lecturas y movimientos internos al llegar en un momento en el que Yolanda Díaz se encuentra planificando un nuevo proyecto electoral para las próximas generales, circunstancia por la que tomó una prudencial distancia con los morados en este proceso, lo que le generó ciertas críticas desde el búnker.

Por último, Cs arruinó las encuestas que apuntaban a que se convertiría en una formación extraparlamentaria, cuando en el 2019 había obtenido 12 procuradores. Francisco Igea logró resistir, aunque no parece que vaya a ser determinante.