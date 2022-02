—¿No cree que sin las tensiones territoriales en el País Vasco o Cataluña tendría más facilidades para que progresara su reivindicación? Lo digo en el sentido de que el Gobierno central podría tener cierto miedo a sacar el lápiz para redibujar el mapa con una nueva autonomía, que aunque no amenazara la integridad del país, podría identificarse en otros sitios como una puerta abierta hacia la independencia.

—Puede ser, puede ser. Pero nosotros no estamos planteando una opción rupturista, ni es un conflicto territorial entre León y Castilla. La única región histórica a la que no dejó constituirse en una comunidad autónoma propia fue a la región leonesa.

—¿Y cuál sería el papel del Bierzo en su proyecto?

—Lo que está claro es que lo que no es el Bierzo es la quinta provincia de Galicia, porque nunca lo ha sido, y porque es una parte esencial de la provincia leonesa. Con una gran identidad que hay que preservar también. Si yo pido que se preserve la de los leoneses, pues también la de los del Bierzo. El PP y el PSOE lo están aislando, tiene un problema a nivel comarcal importante, ya que no se está desarrollando económicamente como debe, y que debe cambiar determinadas impresiones del leonesismo, porque durante muchos años la Junta ha intentado poner un muro entre el Bierzo y León solo con la idea de que no trabajáramos unidos. No sé si vamos a ser capaces en estas elecciones de hacerlo, aunque estoy convencido de que vamos a subir también en el Bierzo, pero es evidente que seguimos teniendo problemas para tener fuerza en el Bierzo. Estoy convencido de que si el domingo sacamos el número tres de la lista de la UPL, que es representante del Bierzo, la cosa podría cambiar y demostrarles con hechos que la cosa podría cambiar.

—¿Tendría hueco como una cuarta provincia?

—El Bierzo será lo que la gente quiera, pero no tengo tan claro que tengan esa reivindicación, pero si quieren serla, dentro de la región leonesa todo tiene encaje. Pero la mayor autonomía también se puede conseguir de otras formas, como con un consejo comarcal que no sea solo un paripé, como es ahora. Al final, ellos tienen que decidir. Lo que no es de recibo, y lo digo por algún partido, es que un día digan que hoy quiere ser la quinta provincia gallega y que mañana quieren ser la cuarta de la región leonesa. Los bercianos tienen muy claro que están en esta comunidad autónoma impuesta. Otra cosa es que en algunos momentos identifiquen León con el centralismo, que eso puede pasar.

—¿Cómo aprecia esos movimientos que quieren integrarse dentro de Galicia?

—Son muy minoritarios. Todos son respetables, pero no tienen importancia. Hay que entender que siempre que hay vecindad, hay cercanía, y esto es bueno y algo a cultivar. Puedo entender que haya gente que pudiera creer que es la mejor forma, pero además el Parlamento gallego hace poco cortó de raíz esa opción. Además desde el punto de vista administrativo exigiría un triple salto mortal. No tiene mucho sentido en cuanto no es un sentimiento mayoritario. Lo nuestro aquí es muy mayoritario. No quiero hacer la comparación, pero si en Cataluña el 60% fuera independentista y solo el 20% quisiera estar en España, nos echaríamos las manos a la cabeza. Y probablemente ese 20% responda a una afinidad ideológica a un partido muy en concreto. Alianza Popular fue el primer partido que presentó un recurso de inconstitucionalidad cuando en 1983 se nos impuso esta comunidad autónoma. Esta comunidad es una locura sin sentido que además se ha demostrado fracasada porque es incapaz de gobernarse, porque es tan grande, tan desproporcionada, que solo genera pobreza alrededor de las provincias que tiene. Excepto el eje central, que se va desarrollando, los demás no hacemos nada más que sufrir.

—La pandemia fue un freno para las mociones proautonómicas que habían impulsado en los ayuntamientos. ¿Las retomarán cuando regrese la normalidad?

—Creo que el objetivo está cumplido, y este era demostrar que era mayoritario. Una vez que conseguimos superar ese 50% de la población en León, desde luego el planteamiento está conseguido. ¿Lo mantendremos o no? No le hemos pensado. Igual cuando pasen estos comicios buscamos otra acción con impacto, pero ya demostramos lo que queríamos demostrar. Y también hemos demostrado la transversalidad del movimiento. Ha habido concejales de todos los partidos, desde Podemos a Vox, que se han saltado la disciplina de voto para defender lo que todo el mundo sabe: que nosotros no estamos a gusto aquí. Yo espero que el día 13 los ciudadanos nos pongan en una situación en la que podamos recordarles todos los días que nosotros queremos cambiar el modelo territorial.

—¿De dónde sale ese 50% del que me habla?

—Hemos presentado la moción en aproximadamente 60 ayuntamientos, y en el 90% ha salido aprobada. En cada ayuntamiento que salió aprobada contamos la población que representa ese ayuntamiento. Digamos que donde están aprobados representan algo más que el 50% de la población total. Solo no ha salido en aquellos ayuntamientos en los que ell alcalde tenía un cargo importante en la diputación provincial, y seguramente se dejaron presionar.

—¿Y qué recogía exactamente esa moción? ¿Era concreta?

—Una declaración si el pleno quería iniciar el proceso para una proautonomía de la región leonesa. No entraba en el detalle, pero era una declaración de intenciones.

