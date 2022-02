Yolanda Díaz arropó hoy en Castronuño a Pablo Fernández, el candidato de Unidas Podemos a la Junta de Castilla y León. Mariam A. Montesinos | Efe

Castronuño. Este pequeño municipio vallisoletano a orillas del Duero de apenas 800 habitantes fue el lugar escogido por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para su única visita a Castilla y León desde que se convocaron las elecciones del próximo 13 de febrero. «Estoy encantada de estar aquí. Estos días no he podido venir, creo que ya saben ustedes porqué», se excusó la líder de Unidas Podemos, aludiendo a su intensa agenda con la negociación de la reforma laboral y la reciente subida del SMI, intentando despejar las críticas que afrontó en las últimas semanas por su baja presencia en campaña, señalándola de estar preocupada de que su proyecto político para las próximas generales no se erosionara.

«Les pido que se movilicen, que pidan el voto», reclamó la ministra de Trabajo en una jornada en la que arropó a Pablo Fernández, el candidato a la Junta de Unidas Podemos, entre los aplausos enfervorecidos de los vecinos de este municipio en el que gobierna Izquierda Unida.

Díaz señaló que «todo está abierto» de cara al domingo en unos comicios en los que Unidas Podemos aspira a crecer, y pasar de los dos procuradores que disfrutó en la pasada legislatura, para alcanzar un tercero que les abriría las puertas a formar grupo propio, ya que desde la dirección dan por hecho que sobrepasarán el umbral del 5 % del voto en toda la comunidad, un salvoconducto que permite confeccionar grupo parlamentario con solo tres representantes, y no con cinco, la norma general.