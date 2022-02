«Como yo no he hecho nada ni he adjudicado nada a mi entorno, doy por respondida su pregunta», ha declarado Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid a una cuestión de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que ha aprovechado su intervención para interpelar a la mandataria regional por las presuntas irregularidades en un contrato de 1,5 millones de euros con su hermano, según publicaron este miércoles varios medios.

La presidenta madrileña ha acusado a «unos y otros» de ir contra ella, pero como «no han podido acabar» con ella «van contra lo más importante que tiene una persona, que es su familia», ha espetado.