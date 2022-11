En dicha vista, celebrada el 8 de noviembre, los abogados del emérito presentaron los argumentos por los que consideran que debe revocarse la decisión inicial del juez Mathew Nicklin de no reconocer inmunidad ninguna a Juan Carlos I por el presunto acoso denunciado por Corinna, poniendo el foco precisamente en que, si según ella el CNI participó en los hechos por orden del entonces monarca, serían «actos soberanos» e inmunes.

Los abogados de Juan Carlos I han apelado la decisión adoptada el 24 de marzo por el juez Nicklin, el cual determinó que este no puede alegar ninguna inmunidad para evitar las reclamaciones civiles de Larsen. No obstante, solo pueden recurrir los hechos transcurridos entre el 2012 y el 2014, antes de la abdicación. Por el momento no hay fecha para que se conozca la decisión sobre el recurso.

Revelaciones escabrosas

En el pódcast, Corinna ha contado cómo conoció a Juan Carlos I y el proceso de cortejo del monarca hasta que iniciaron una relación sentimental, así como sus estancias en el antiguo pabellón de caza de El Pardo, que ella bautizó como La Casita y el anillo de compromiso que este le regaló.

También ha desvelado que el emérito mantuvo relaciones con otras mujeres mientras estaba con ella así como su tenso primer encuentro con doña Sofía y algunos de los momentos más duros de la vida del emérito, como la muerte accidental de su hermano Alfonso de un disparo y que fue él quien apretó el gatillo.

Asimismo, la empresaria ha desvelado que el emérito volvía de sus viajes «con bolsas llenas de efectivo» que le habían entregado «amigos» y también ha narrado cómo se produjo el accidente en la cacería en Botsuana en el 2012 que marcó un antes y un después en la vida del entonces monarca.

Corinna dice en su serie que Juan Carlos I se cayó en Botsuana a causa del alcohol La Voz

Según su versión, Juan Carlos I había estado bebiendo con amigos antes de que se produjera la caída que le fracturó la cadera. Cuando se decidió su evacuación en el avión privado de Corinna, no había un plan B por si se complicaba el estado del monarca, que se creía que podía tener una hemorragia interna. Pese a estas revelaciones de la que fuera su pareja, el emérito ha guardado silencio y no ha salido a desmentirla o a matizar lo que esta ha contado.

La aparición del pódcast llevó a Unidas Podemos junto con los independentistas de ERC, Bildu, Junts, el PDECat y la CUP, así como otros socios de investidura como Más País, Compromís y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), a solicitar nuevamente la apertura de una comisión de investigación contra Juan Carlos I que no prosperó este lunes gracias al voto en contra de PSOE, PP y Vox.