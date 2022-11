Corinna Larsen

Corinna Larsen ha lanzado un pódcast de ocho capítulos en el que explica su versión de la relación sentimental que mantuvo con Juan Carlos I, a quien ha denunciado ante los tribunales británicos por acoso. La serie llega este lunes a su cuarta entrega. En el nuevo capítulo, titulado Matar a Dumbo, la que fue amiga del rey narra, entre otros temas, el polémico viaje a Botsuana del emérito en el 2012 para participar en una cacería, una experiencia que derivó en una crisis en la Casa Real y en una petición pública de perdón del entonces rey.

Regístrate gratis y recibe en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

El 14 de abril del 2012, cuando España estaba sumida en una profunda crisis económica, el Juan Carlos I se rompió la cadera cuando cazaba elefantes. «Había ruido, fui hacia Vicente García-Mochales —responsable de seguridad del monarca— y le pregunté. Me dijo que debíamos evacuar de inmediato al rey, que el equipo médico creía que tenía una hemorragia interna y debíamos llevarlo a un hospital. Me escoltaron de regreso a la tienda de campaña, me quedé a solas con él y me dijo: 'No me acuerdo, pero creo que me caí'». «El alcohol», dice el narrador en el pódcast, «le había nublado la memoria».

«La caída fue al alba, justo antes del amanecer, aún de noche. Se tambaleó al salir de su tienda de campaña para ir al baño, caminó medio dormido y tropezó con la raíz de un árbol o una piedra. El ruido del golpe fue tremendo. La seguridad corrió para levantarlo y llevarlo de vuelta a su cama», recuerda Corinna en su serie.