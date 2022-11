Corinna Larsen

Corinna Larsen ha lanzado un pódcast de ocho capítulos en el que explica su versión de la relación sentimental que mantuvo con Juan Carlos I, a quien ha denunciado ante los tribunales británicos por acoso. Corinna and the king es el título de esta producción que va a ser emitida en capítulos semanales a partir del próximo lunes a través de varias plataformas digitales.

Larsen hizo una presentación formal este martes en Londres de las dos primeras entregas. La fecha elegida para este lanzamiento no es fruto de la casualidad. Se espera que en breve la resolución del recurso en las cortes de Londres de Juan Carlos I a la demanda que le interpuso su examiga a él y al CNI, a los que acusa de acosarla. Los abogados del emérito alegan su inmunidad para que el litigio no prospere.

En este contexto, se han hecho públicos los dos primeros capítulos del serial, centrados en cómo arrancó su romance. «Me llamaba diez veces al día y todos los días me mandaba flores y cartas. Era muy acogedor y amable, muy abierto, no parecía una persona regia», cuenta Mishel Prada, la actriz narradora del pódcast. Juan Carlos I y Corinna (entonces zu Sayn-Wittgenstein) se conocieron en una montería en finca La Garganta, en Ciudad Real, propiedad del duque de Westminster. El emérito tenía 66 años y Corinna, 39 años. «Nunca me había sentido tan vinculada a alguien como con el rey de España. En mi corazón él era mi esposo», un hombre al que describe como «guapo, simpático y poderoso» y que, creía entonces, solo tenía ojos para ella.