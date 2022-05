En declaraciones a los medios a las puertas del juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla, Casanueva ha señalado que este cambio de posición es «importante» para el caso, al tiempo que ha manifestado que «esperaba más. Me he quedado a medias», en alusión a que las defensas de ambos acusados han anunciado su decisión de desistir de las pruebas testificales que habían solicitado, reclamando que la vista oral avanzase directamente a la fase documental y de conclusiones definitivas, extremo al que se ha opuesto insistentemente la abogada Inmaculada Torres, que ejerce la acusación particular en nombre de la familia de Marta.

El abuelo de Marta ha señalado que la familia se encuentra mal anímicamente después de años de espera. «Que nos digan dónde está -el cuerpo de Marta- y nada más». «El juicio ya se hizo, pero a lo mejor la implicación sería para quienes están fuera».