La reacción de los condenados a la sentencia del «procés»: Junqueras acusa al Estado de «moverse por venganza»

La injustícia s'ha consumat. El lliure debat parlamentari no és delicte, és un dret exercir-lo i un deure defensar-lo. No ens cansarem de dir-ho allà on faci falta. Avui la democrà cia viu un dia fosc, però ni en moments així el derrotisme ens ha de vèncer. Ens en sortirem!