España se asoma al podio de los «tripitidores» electorales de la UE

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Manuel varela

Redacción / La Voz 23/07/2019 19:08 h

Pedro Sánchez dejó solo dos alternativas a Pablo Casado durante el primer pleno de la sesión de investidura. «O estabilidad o elecciones», reiteró en varias ocasiones al líder de la oposición demandando la abstención de su partido. El PSOE solo ha sido capaz de convencer al diputado cántabro de Miguel Ángel Revilla en la votación de este martes. En contra tuvo 170 votos, incluido el de la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, que ejerció su opción de manera telemática al principio de la mañana, cuando la formación aún se debatía entre la abstención y el no. De no salir adelante la investidura por mayoría simple este jueves, Sánchez tiene dos meses hasta noviembre para optar a la reelección en el Congreso. Si no, España está abocada a un nuevo adelanto electoral que le colocará como el tercer país de la Unión Europea en repetir comicios en al menos dos ocasiones durante el último medio siglo.

Irlanda y Grecia son los únicos países que hasta ahora han repetido cita con las urnas un mismo año en al menos dos ocasiones, según el análisis de la base de datos de ParlGov. Los irlandeses votaron en junio de 1981 por primera vez y volvieron a hacerlo en febrero del año siguiente por no conseguir aprobar los presupuestos. Repitieron nueve meses después tras la pérdida de apoyos del gobierno. En los tres comicios ganó el Fianna Fáil, aunque el desgaste electoral le hizo perder 6 escaños en los últimos comicios del 82 mientras la oposición del Fine Gael ganaba 7.

Grecia fue a elecciones en junio de 1989, noviembre del mismo año y abril de 1990. El conservador Mitsotakis no pudo formar gobierno en los dos primeros comicios frente a un parlamento de mayoría progresista. En la tercera convocatoria electoral, el líder de Nueva Democracia se hizo al fin con la mayoría absoluta, al sumar dos nuevos diputados tras la revisión de la Corte Especial Suprema por un error en el cálculo de escaños.

Los griegos repitieron experiencia en el 2015, cuando sumaron las cuartas elecciones legislativas en cuatro años. Alexis Tsipras dimitió poco después de convertirse en primer ministro tras acordar un tercer programa de rescate de la troika. El líder de Syriza volvió a ganar y formó un gobierno de coalición con Griegos Independientes.

De volver a haber elecciones en noviembre, España se convertiría en el tercer país europeo que repite elecciones un mismo año en al menos dos ocasiones desde 1969. Hace solo tres años, Mariano Rajoy era incapaz de formar gobierno tras la ruptura del bipartidismo resultante de las elecciones de diciembre del 2015. La convocatoria de junio del 2016 favoreció a los dos grandes partidos, pero dejó al PP con una debilidad parlamentaria que terminó en moción de censura y cambio de gobierno.

Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Croacia, Letonia y Portugal también se vieron en situaciones de bloqueo similares. Los seis tuvieron que repetir elecciones en un mismo año. El último de ellos fue Croacia, en el 2016, luego de que la coalición pactada tras los comicios del 2015 acabase cayendo por disensiones internas.