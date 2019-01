El PP se mofa en Twitter del último CIS, con unos resultados que provocan una oleada de memes en la red

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Iago García

Redacción | La Voz 04/01/2019 18:08 h

En La Voz te hemos contado cómo el PSOE mantendría su liderazgo, el PP conservaría la segunda plaza y Vox seguiría escalando electoralmente según la última encuesta del CIS. Una institución siempre puesta en entredicho, más si cabe desde que al frente del barómetro está el socialista Félix Tezanos. Desde las últimas elecciones andaluzas, cuando sus sondeos no atinaron ni con la estrepitosa bajada de Susana Díaz ni con el fulgurante ascenso de Vox, las críticas se han disparado. En esta última ocasión al ser publicados los resultados del pasado diciembre, el community manager del PP no se hizo de rogar y abrió fuego en Twitter con la primera broma al respecto, poniendo en duda la fiabilidad del estudio demoscópico:

El CIS acaba de salir.

En rojo, el tanto por ciento del voto del PSOE.

En verde, lo mismo pero en verde. pic.twitter.com/69e9dQnhaM — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) January 4, 2019

No es habitual que la cuenta oficial del PP se pronuncie tan claramente, en sintonía con otros muchos internautas que han puesto de manifiesto su disconformidad con el CIS. Entre ellos Rosa Díez, ex dirigente de UPyD y que habla de malversación de fondos públicos. Curiosamente ella tiene a su disposición escoltas pese a no contar con cargo que lo justifique desde hace años.

Lo del CIS sería una broma si no fuera porque lo pagamos entre todos los espanoles. Pero es utilización de recursos públicos para fines privados y , por tanto, es malversación, o sea, corrupción pura y dura cuyo máximo culpable es Sánchez. — Rosa Díez (@rosadiezglez) January 4, 2019

El CIS es El Mundo Today de la demoscopia. — Giliprogre (@Giliprogre) January 4, 2019

Aquí traigo la última encuesta del CIS chavales pic.twitter.com/R872aiYVwL — Mala Mujer de Tabarnia. 🇪🇸🇪🇸 (@_LittleBobo_) January 4, 2019

No se quien falla mas, si el CIS o esto... pic.twitter.com/gELMu96VIw — M.D. (@atorresserna) January 4, 2019

Aquí vemos al que hace las encuestas en el #CIS pic.twitter.com/JRaV42KgBU — Odio a la humanidad (@OdioHumanidad) January 4, 2019

Acaba de salir el CIS de este mes. pic.twitter.com/51fWlc8VjA — Vox Estepona (@Vox_Estepona) January 4, 2019

El PSOE viendo el CIS. pic.twitter.com/DYObdgbeD0 — Escala salarial (@Rafa_Troll) January 4, 2019

Estos son los resultados del CIS. pic.twitter.com/jBTPpIIWHu — Tourette (@_Tourette_) January 4, 2019

El pitorreo se centra también en el pasado del actual presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos. Está afiliado al PSOE desde hace 45 años y en 2017 Pedro Sánchez lo incluyó como secretario de Estudios y Programas del partido. Algo que según los tuiteros puede explicar los resultados «tendenciosos».

Prueba de agudeza visual: adivina de qué partido era miembro de la ejecutiva el presidente del CIS: pic.twitter.com/vRvZaNxzUD — Dios (@diostuitero) January 4, 2019

La mofa llega incluso a las reseñas de Google, como puedes ver en las capturas que hemos hecho. Dado que metafóricamente suele hablarse de que los resultados del CIS son «cocinados» o «preparados» los usuarios dejan comentarios sobre el organismo como si de un restaurante a valorar se tratase:

El CIS de diciembre deja al PSOE con un porcentaje de voto del 28,2%, al PP con un 19,1%, Unidos Podemos alcanzaría el 17,9%, Ciudadanos sería cuarta fuerza con un 14,9% y Vox tendría el 3,7%. ¿Qué opinas tú de los resultados del CIS?.