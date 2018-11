Nuevo patinazo en Twitter de Rosa Díez minimizando la detención del tirador que iba a atentar contra Pedro Sánchez

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Iago García

Redacción | La Voz 08/11/2018 17:16 h

Que Manuel Murillo tuviera la «clara voluntad» de atentar contra Pedro Sánchez alardeando de ello en un grupo de WhatsApp y que los Mossos d'Esquadra le intervinieran 16 armas de diferentes tamaños, no ha sido para Rosa Díez motivo suficiente para justificar la actuación policial. La exdirigente de UPyD publicó un tuit en el que trivializaba claramente con la situación, a la vez que escondía información sobre la detención de Murillo: «Detenido un vigilante de seguridad, sin antecedentes, que dijo en un chat que quería matar a Sánchez. Un mes en prisión preventiva».

El aluvión de reacciones no se hizo esperar. Algunos estaban sorprendidos de la rapidez con la que Díez tuiteó y borró su publicación:

No son ni las 10:30, pero Rosa Díez ya ha escrito y borrado un tuit en el que defendía a alguien que planeaba un magnicidio. ¿Y tú? ¿Cómo estás aprovechando la mañana? — Noel Ceballos (@noelceballos_) November 8, 2018

En general los tuiteros, que guardaron la captura de la polémica sentencia, se la recriminaron, recordando no solo el «peligroso» historial de Murillo, en las antípodas ideológicas democráticas (hijo del exalcalde franquista de la localidad catalana de Rubí, insistía en «sacrificarse por España» y acabar con «el rojo de mierda»); si no también dudando que la propia Díez respetase a quienes, como Sánchez, no piensan como ella:

Si esto lo ve normal, deben estar guapísimos los grupos de Whatsapp de Rosa Díez. pic.twitter.com/c4DD496mt6 — No Te Metas En Política (@NTMEP) November 8, 2018

Rosa Díez minimizando a un francotirador de ultraderecha porque, total, a quien iba a matar era a Pedro Sánchez y tampoco se pierde mucho. ¿Eh, Rosa? pic.twitter.com/oxSUzdgiID — Revista Mongolia (@revistamongolia) November 8, 2018

Dice Rosa Díez que era un tipo normal que, cuando no estaba limpiando su subfusil de asalto, siempre saludaba. — Concejala D Festejos (@Concejajala) November 8, 2018

¿Os imagináis lo que diría Rosa Díez si el tío fuese un inmigrante, musulmán, vasco, catalán, de izquierdas...? 🤔 pic.twitter.com/vktU8Zb7ll — Esparroquí 💜🎗💜 (@Esparroqui) November 8, 2018

Rosa Díez, sin agenda pública, pero con escoltas que cuestan 10.000 euros al mes

Lejos queda ya julio de 2015, cuando Rosa Díez dejaba la portavocía de UPyD. Hace más tiempo todavía del cese definitivo de la actividad armada de ETA, el 20 de octubre de 2011. Desde enero de 2016 ni siquiera es diputada en el Congreso. Pero que no tenga cargos orgánicos, ni públicos y que el terrorismo haya llegado a su fin no han supuesto que Díez deje de tener escoltas a su disposición. Según han publicado diversos medios el pasado mes de octubre, la expolítica solicitó el servicio cuando dejó Madrid para regresar al País Vasco, su comunidad de origen poco después de dejar de ser diputada. Pese a que la comisaría de Policía Nacional de Bilbao considera que «no es necesario», alegando que «supone el empleo de cinco personas al mes», Díez a día de hoy tiene escoltas que suponen a las arcas públicas 10.000 euros. Un trabajo policial que podría destinarse a otros fines. Y que dadas sus declaraciones cargadas de odio, cada vez generan mayor rechazo.

A la señora que le parece poco importante que hayan querido asesinar al presidente al que ella llama golpista y okupa todos los días le estamos pagando escoltas sin que cumpla los requisitos para llevarlos.

Rosa Díez, odiadora profesional. pic.twitter.com/x3XzeX5XbR — Protestona (@protestona1) November 8, 2018

Rosa Díez y su empleo de «gallego» en sentido peyorativo

No es, ni mucho menos, la primera vez que Rosa Díez mete la pata en público. A su animadversión a Sánchez y su ojeriza en general a grupos de izquierda, hay que sumar su desprecio a los gallegos. En 2010, en una entrevista con Iñaki Gabilondo en CNN+, el periodista le pedía una definición sobre Zapatero, a lo que contestaba: «podría ser gallego en el sentido más peyorativo del término». «Y Rajoy», dice de nuevo Gabilondo. «Es gallego», concluye Díez. Curiosamente, ese año 2010, también el por entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, había empleado de la misma manera el gentilicio.

Aunque en aquel momento el uso de Twitter no estaba tan extendido como ahora, ya varios humoristas se mofaron del ridículo ataque a los gallegos por parte de la política conservadora, entre ellos Andreu Buenafuente y Berto Romero:

Hace apenas un mes, a un exmilitante de UPyD, hoy diputado en el Congreso con Ciudadanos, tampoco le parecía bien, en este caso, el uso de la lengua gallega. Para Toni Cantó suponía una amenaza, al igual que ocurre en otras comunidades con lenguas cooficiales, para la existencia del castellano. Teoría que echamos por tierra en La Voz saliendo a la calle:

¿Quedan gallegos que hablen castellano? Toni Cantó dice que no. Como experto en lenguas muertas señala que la lengua de El Quijote ya no existe en Galicia. Nos proponemos un reto titánico: Encontrar en A Coruña alguien capaz de entender y hablar un idioma que según él ha «desaparecido». IAGO GARCÍA / ÁLEX LÓPEZ-BENITO

Finalmente Cantó se vio obligado a matizar sus palabras en este artículo. ¿Hará lo mismo Rosa Díez?