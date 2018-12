Los pactos con Torra dejan aislado a Sánchez

Más de 75 heridos, la mitad de ellos «mossos», y trece detenidos en los disturbios

Los Comités de Defensa de la República (CDR) perdieron fuelle el 21D. No solo porque no pudieron controlar las columnas que rodearon el Consejo de Ministros y que acabaron en disturbios, sino porque sus llamamientos a «desbordar» a las fuerzas de seguridad con acciones en toda Cataluña para conseguir su ansiado «paro de país» no estuvieron ni cerca de bloquear la actividad de la comunidad autónoma. Lo único que consiguieron con los disturbios que provocaron es que 77 personas resultaran heridas en sus enfrentamientos con los Mossos, que detuvieron a un total de trece personas. De los heridos, 35 son mossos.

