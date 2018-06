Aquarius o el doble discurso humanitario del PP

0

12/06/2018 18:01 h

La unidad de discurso del PP se ha roto ante la crisis humanitaria del buque Aquarius, que España ha afrontado ofreciendo el puerto de Valencia para el desembarco de los 629 migrantes que permanecen a bordo del buque, gestionado por las oenegés Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranée. Mientras el discurso oficial de la formación es muy crítico con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, que han llegado a calificar de «error», un peso pesado como la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, o administraciones autonómicas gobernadas por el PP como Galicia, Castilla y León y La Rioja han aplaudido la decisión del presidente socialista y, en el caso de los gobiernos, se han ofrecido incluso a acoger a los migrantes rescatados en el Mediterráneo.

Ana Pastor: «Todo lo que sea tener un comportamiento humanitario es bienvenido siempre»

La presidenta del Congreso ha expresado su apoyo sin matices a la decisión del Ejecutivo de Sánchez. Lo ha hecho este martes a su llegada a la Cámara baja, donde la vicepresidenta segunda, la socialista Micaela Navarro, ha apostillado: «No se puede dejar a ningún ser humano a la deriva sabiendo el riesgo que corren sus vidas».

Casi a la misma hora era el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, quien hablaba sobre el Aquarius para advertir del riesgo que supondrá para España el gesto del PSOE, que calificó de «muy peligroso». «Esto no puede ser un coladero», subrayó. En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Maíllo ha recordado que en 2017 en España entraron más de 28.000 personas de manera irregular «y aumentó un 116 % los que llegaron por el mar».

Fernando Martínez-Maíllo: «Esto no puede ser un coladero»

Una visión totalmente distinta a la expresada por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien además de aplaudir la decisión ha ofrecido el apoyo de la administración gallega. «Cuando se da una circunstancia de estas, es un acierto atenderla y la Xunta está para atenderla también», señaló el número dos de Alberto Núñez Feijoo. En contra de los expresado por Maíllo, para Rueda, tratándose de una cuestión humanitaria como la del Aquarius, «no admite ninguna discusión que se ha hecho lo que se tenía que hacer».

Alfonso Rueda: «Cuando se da una circunstancia de estas, es un acierto atenderla»

En una línea similar se ha expresado el gobierno municipal de Alicante que, en boca de su portavoz, María del Carmen de España, ha asegurado que la ciudad tiene «las puertas abiertas para poder colaborar con este asunto». La concejala del PP ha explicado además este martes que el equipo municipal está analizando las plazas disponibles en la ciudad. «Cuanta más gente pueda venir, mejor», señaló De España, cuyo gobierno está dispuesto a ampliar el convenio que ya tiene con Cruz Roja para aumentar sus posibilidades de acogida.

El Ayuntamiento de Alicante: «Tenemos las puertas abiertas para poder colaborar»

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, no ve ni un ápice de humanidad en el gesto del Gobierno de Sánchez, al que ha acusado de actuar con «objetivos propagandísticos» y de forma equivocada. «No me parece ético, me parece un error», dijo Hernando, quien recomienda prudencia al Ejecutivo socialista. «No es un buen mensaje aquel que consiste en decir que se van a cambiar las políticas de inmigración y respecto al tráfico de personas por parte de España», indicó el portavoz popular, que niega los efectos positivos que puede tener la medida anunciada por los socialistas. «Esto no contribuye a solucionar el problema, sino al contrario», indicó.

Rafael Hernando: «No me parece ético, me parece un error»

En el extremo opuesto, comunidades como La Rioja y Castilla y León se han mostrado dispuestas como la Xunta a dar una respuesta solidaria al paso dado por el Gobierno de Pedro Sánchez. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, ha anunciado que este mismo martes ha abierto dos trabajos de urgencia para ofrecerse al Gobierno como tierra de acogida y para reunir este jueves a la mesa autonómica de seguimiento permanente de atención al refugiado para ver con qué recursos cuenta la comunidad y a cuántos personas se puede recibir. «Castilla y León es una tierra de acogida y solidaria con el drama de los refugiados», ha señalado.

«Castilla y León es una tierra de acogida y solidaria con el drama de los refugiados»

Por su parte, el consejero de Políticas Sociales de La Rioja, Conrado Escobar, también del PP, ha subrayado que con respecto a la acogida de inmigrantes «no hay que hacer distingos políticos» y ha reafirmado la intención de su Gobierno de ayudar en el proceso como en ocasiones anteriores. «Siempre está a disposición de lo que pueda suponer una acogida responsable, ordenada y controlada, como siempre ha hecho», añadió Escobar.