La Xunta asesorará a las 14.000 personas que llevan cinco años sin aceptar un empleo y corregirá «posibles fraudes»

La conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, tras el Consello de la Xunta. Sandra Alonso

Con los últimos datos de desempleo recién llegados esta mañana, la conselleira del ramo, María Jesús Lorenzana, advirtió sobre la «anomalía» de que en Galicia existan 139.300 demandantes de trabajo mientras las empresas alertan de los problemas para cubrir 15.000 vacantes. El Consello de la Xunta aprobó este jueves un programa que plantea una «revolución en todos os eidos» para lograr, mediante el uso de inteligencia artificial, todos los datos actualizados de los demandantes de empleo y localizar a los más vulnerables.

A partir de ahí, y con la incorporación de 136 orientadores en 54 oficinas autonómicas, se les prestará un asesoramiento especializado y seguimiento para que las personas en esa situación encuentren ofertas «adecuadas» a su perfil. Este sistema servirá también para «previr posibles eivas, disfuncións» e «mesmo fraudes», añadió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entre aquellos que rechacen ofertas y mantengan sus prestaciones. En estos casos donde no se responda al plan de inserción, podrán abrirse expedientes si no se cumplen los requisitos para el cobro de las percepciones por desempleo u otras. La conselleira detalló que la sanción no afectará «en ningún momento» a las prestaciones sociales, sino «exclusivamente» a aquellas que están vinculadas al empleo, y en las que la Xunta no tenga competencia, como el ingreso mínimo vital, que se trasladará al Gobierno central.

«Cremos esencial traballar con colectivos que consideramos máis sensible segundo datos no Servizo de Emprego», valoró la conselleira. Los gallegos susceptibles de entrar en el programa son los demandantes de empleo anotados en el sistema que lleven cinco años sin acceder a un puesto de trabajo, a quienes rechazasen una oferta o abandonaron una formación sin justificación, no se presentaron a citas de orientación laboral, o no estuvieron disponibles para tres ofertas laborales en un año. En esa primera condición existen 14.000 personas en la comunidad, según indicó Lorenzana. Además, hay unas 33.000 que reciben la prestación contributiva, 25.477 cobrando el subsidio para mayores de 52 años y otras 30.000 con ingreso mínimo vital.

Este programa empezará de forma «inmediata», avanzó la titular de Emprego, una vez se automaticen las funciones de las aplicaciones informáticas que llevan a cabo el cotejo de datos. Los orientadores empezarán a citar a cada desempleado para iniciar la revisión personalizada de su situación, con una orientación intensiva durante seis meses para «intentar que logre integrarse no mercado laboral a través dun plan personalizado de inserción».

Ayudas para material escolar

El Consello de la Xunta también aprobó una nueva convocatoria de ayudas para la adquisición de libros y material escolar por casi 26 millones de euros, para beneficiar a unos 130.000 alumnos, que recibirán entre 160 y 270 euros dependiendo del nivel de renta familiar y su situación. También en el ámbito educativo, dio luz verde a un plan contra el acoso escolar por 2 millones de euros, que se iniciará en el próximo curso e incluirá la formación de profesores frente a cualquier forma de acoso, así como un protocolo de actuación frente al bullying.