Manuel Fernández de Sousa-Faro, el heredero que acabó dilapidando un tesoro intentando engordarlo

El tribunal impone penas de entre los seis meses y los tres años y medio a otros once acusados de la antigua cúpula por el fraude que hizo quebrar la empresa

La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, y a penas que van de los seis meses a los tres años y medio de prisión a otros once acusados de la ex cúpula de la entidad, por el fraude contable diseñado para obtener financiación bancaria para la empresa, así como por manipular las cuentas de la entidad para poder captar inversores, que acabaron perdiendo su dinero. La del gigante pesquero supuso la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia de España, ya que las cuentas de la cotizada (sujeta al control de la CNMV) pasaron de recoger 36 millones de beneficios y registrar poco más de 1.000 millones de pasivo en el 2012, a aflorar unas pérdidas de casi 800 y 3.600 millones de deuda en el ejercicio siguiente, cuando se destapó el fraude.

