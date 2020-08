Bruselas mantendrá en suspenso las reglas presupuestarias hasta el 2022

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

10/08/2020 12:25 h

Ni objetivo de déficit ni reducción de la deuda. Las reglas presupuestarias han saltado por los aires ante el paisaje desolador que ha dejado en la economía la pandemia. Todos los organismos internacionales coinciden: no es momento de hablar de ajustes sino de elevar el gasto para salvar el tejido productivo. Y la Comisión Europea no es la excepción. Su vicepresidente, Valdis Dombrovskis, ha confirmado en una entrevista al Financial Times que la institución no tiene intención de reactivar las normas del Pacto de Estabilidad hasta que las economías de la UE no salgan de la «grave recesión económica» a la que les ha empujado el covid-19. Eso se traduce en una prórroga de la «cláusula de escape» que permite suspender las obligaciones presupuestarias del bloque en torno al déficit (objetivo del 3 % del PIB) y la deuda (objetivo del 60 % del PIB). Dombrovskis, conocido por ser del ala más ortodoxa del Ejecutivo comunitario, asegura que es «relativamente seguro asumir» que no se «reactivarán las reglas» porque «la crisis y la incertidumbre continúan».

Ante las ingentes necesidades de gasto que afrontan los países del euro, no solo en terreno sanitario, también el laboral, social y empresarial, Bruselas está dispuesta a exprimir el Pacto para dar más flexibilidad a los Gobiernos alargado la moratoria hasta el 2022. Las sombrías perspectivas económicas, revisadas a la baja, y el repunte de los contagios sin una vacuna a la vista, empujan al equipo de Von der Leyen a pensar que no habrá disciplina fiscal hasta que los países logren capear la tormenta.

Dombrovskis admite que tenían previsto revisar la situación el próximo otoño, pero no será, como muy pronto, hasta primavera del 2021 cuando se sienten de nuevo a debatir sobre la posibilidad de introducir planes de ajustes. «Por supuesto, todo está sujeto a la evolución real de la situación económica», matizó.

¿Qué supone para España? El Gobierno de Sánchez dispondrá de un margen más amplio para elaborar los presupuestos del 2020 y el 2021 con la seguridad de que no habrá expedientes ni señalamientos por rebasar los objetivos de déficit y deuda que, en el caso español, podrían dispararse del 2,7 % del PIB al 10,34 % y del 96,5 % al 116 % respectivamente.

En línea con los análisis de Bruselas, la CE ha revisado a la baja sus pronósticos para la economía de la UE y estima que podría crecer el 5,8 % en 2021, tres décimas menos que lo previsto anteriormente, señala EFE.