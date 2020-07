Piden a Florentino que suba las indemnizaciones del ERE

0

La Voz de Galicia Rocío Ramos

Lalín / La voz 08/07/2020 21:34 h

La segunda reunión de la mesa de negociación del ERE de Florentino se cerró ayer de nuevo sin avances. El encuentro de empresa y sindicatos arrancó con una reunión técnica en la que los economistas que elaboraron el plan se lo desgranaron a los representantes de los trabajadores aclarando sus dudas técnicas. Para los miembros del comité de empresa, la reunión no les aportó, apuntaba Lourdes Diz, de UGT, «ningún dato que non souperamos».

Los sindicatos quisieron entrar ten materia en la negociación y volvieron a reivindicar la firma un mayor esfuerzo incrementando el montante de las indemnizaciones que se llevarán los trabajadores. Defienden que después de toda una vida dedicada a la firma textil lalinense desde sus inicios no se pueden ir con el mínimo que marca la ley que es de 20 días por año trabajado hasta un máximo de una anualidad.

Los representantes de la empresa mantuvieron su oferta en estas cifras alegando que no pueden subir porque se pondría en peligro la viabilidad de la firma y el mantenimiento de los empleos restantes apelando a la responsabilidad de que los que se van para que acepten esas condiciones.

El comité está integrado por UGT, que ostenta la mayoría de los delegados y Comisiones Obreras, y en la mesa se suma la CIG en representación de las trabajadoras de una tienda. Aboi de la intersindical coincidía con Diz en que las mujeres que van a ser despedidas no se pueden ir así y reclaman a la firma subir de esos 20 días y también del tope de esa anualidad. Recuerdan que la cantidad que ofrece la empresa es la que le corresponde ya a las trabajadoras por ley y para eso ya no hubiera hecho falta mesa de negociación.

Por parte de Florentino se señaló que si no lo hacen así tendrían que presentar un concurso de acreedores antes de fin de año. Un planteamiento con el que los sindicatos no están de acuerdo. Diz recuerda que es verdad que la empresa da pérdidas y «podería acabar tendo insolvencia pero non ten débedas».

La empresa quiere efectuar los despidos a 31 de julio y los sindicatos esperan que el próximo miércoles presente una oferta de mejora económica. La patronal argumenta que acaban con la confección de la nueva temporada otoño-invierno que se envía seguidamente a las tiendas y que después ya no tienen trabajo. Aboi señala que en estos momentos «están mandando facer pantalóns en Portugal».

Los sindicatos creen que la empresa no podría hacer un ERE hasta noviembre cumpliendo los plazos de seis meses desde la incorporación del primer trabajador tras un ERTE que marcó el gobierno y la patronal, en cambio, hace una interpretación distinta y considera que sí puede hacer el proceso del ERE en estos momentos.