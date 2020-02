El emotivo y desgarrador discurso de Vanessa Bryant en el funeral de Kobe y Gianna

0

Este lunes se celebró en el Staples Center de Los Ángeles el funeral público de Kobe Bryant y su hija Gigi, fallecidos el pasado 26 de enero en un accidente de helicóptero en la localidad californiana de Calabasas. Al multitudinario homenaje asistieron miles de personas, deportistas, presentadores, músicos, actores... Todos quisieron rendirle tributo a la Mamba Negra y a su hija.

Uno de los discursos más emotivos de la noche fue el del legendario Michael Jordan, pero, sin duda, el más desgarrador y triste fue el de Vanessa Bryant, viuda y madre de los dos fallecidos en el accidente de helicóptero. Era la primera vez que la pareja del exjugador de la NBA hablaba en público y su mensaje conmovió profundamente a todos los asistentes.

A Celebration of Life for Kobe and Gianna Bryant https://t.co/mGGQcpIJ34 — NBA (@NBA) February 24, 2020

«Gracias a todos por estar aquí, significa mucho para nosotras. Me gustaría agradecer a todos el cariño y apoyo que hemos recibido, ha sido reconfortante», comenzó Vanessa antes de empezar a hablar sobre su hija y su marido.

«Gianna Bryant era un alma increíblemente dulce y gentil. Siempre me dio un beso de buenas noches y de buenos días. Era tierna y cariñosa por dentro, tenía la mejor sonrisa. Era contagiosa, era pura y genuina. Me encantaba la forma en la que me miraba mientras me abrazaba», añadió Vanessa, con dificultades para contener las lágrimas.

«No tendré la oportunidad de decirle lo hermosa que va en su día de bodas. No voy a tener la oportunidad de verla cambiar la historia del baloncesto femenino», añadió tristemente.

Posteriormente dedicó unas palabras a Kobe Bryant, el padre de sus cuatro hijas: «No podía verlo como una persona famosa o un increíble jugador de baloncesto. Era mi dulce esposo y el hermoso padre de nuestras hijas. Era mi todo», indicó. «Quería que renováramos nuestros votos. Quería que Natalya se hiciera cargo de sus negocios y que viajáramos juntos por el mundo. Esperábamos envejecer juntos». «Dios sabía que no podían estar en esta tierra separados, tenía que llevárselos juntos. Los extraño a los dos todos los días. Los amo», concluyó.