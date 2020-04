A celebración do Día das Letras trasládase ao 31 de outubro

0

La Voz de Galicia

08/04/2020

O Día das Letras Galegas, que tradicionalmente se celebra cada 17 de maio, será este ano o 31 de outubro. Así o vén de comunicar este mércores a Real Academia, que decidiu pospoñer o pleno que tiña previsto celebrar no teatro Joffre de Ferrol como acto central das homenaxes a Ricardo Carvalho Calero debido á incerteza provocada pola pandemia do coronavirus. A nova data, 31 de outubro, coincide cos 110 do nacemento do intelectual e escritor ferrolán.

O retraso afecta tamén a outros actos presenciais que a entidade tiña previsto celebrar en vésperas e datas posteriores ao Día das Letras Galegas. Estas actividades quedan adiadas ata despois do verán. Porén, a RAG quere que o 17 de maio siga a ser unha data referencial para a celebración do galego e fai un chamamento á cidadanía para que empreguen as ferramentas dixitais con este obxectivo de celebración.

A propia Academia ten previsto reforzar as súas iniciativas de divulgación da figura e a obra de Carvalho Calero a través de tres canles virtuais: a súa propia web, o proxecto para a mocidade Primavera das Letras e o Portal das Palabras.

Outras actividades que se ven afectadas por esta demora son o acto previsto para o pasado 25 de marzo, centrado no labor de Carvalho como dramaturgo, organizado xunto Casa Hamlet, e mais unha homenaxe, que se ía celebrar o 7 de maio, en colaboración co Colexio Fingoi, dirixido polo escritor entre 1950 e 1965.

O Día das Letras tamén se viu afectado pola suspensión das clases presenciais nos centros de ensino. Por exemplo, a RAG ampliará ata despois do outono o prazo de participación no concurso Contádemos o voso Día das Letras. A institución anima ao profesorado a promover accións virtuais arredor da data do 17 de maio e que estenda as iniciativas sobre o homenaxeado a comezos do vindeiro curso.