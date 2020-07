TéCanela: «Estamos muy ilusionados por poder volver por fin a los escenarios»

En julio estarán por aquí Los Secretos, Andrés Suárez, Pablo López, Ariel Rot, Álex Ubago y Coque Malla, entre otros músicos

No es fácil erguerse frente a todo, dadas las circunstancias. Pero aun así, poco a poco las propuestas de actividad musical comienzan a asomar. Tímidas, cautelosas y revestidas de profilaxis. No queda otra. «La normativa es muy contradictoria. La verdad es que no creo que la entienda nadie. Pero no podemos seguir en inactividad. Tenemos que abrir aunque solo sea para cubrir algunos gastos», explica Pepe Doré, propietario de la coruñesa sala Garufa. En términos parecidos se manifiesta Alberto Grandío, del Clavicémbalo de Lugo, la primera sala gallega en acoger conciertos. «Los hacemos por mantener la llama. Pero la gente aún tiene mucho miedo. Nosotros hemos reducido el aforo a 50 personas, pero estamos teniendo una media de 25 o 30 en cada actuación».

