Los propietarios del edificio okupado en la Falperra, a la espera de su desalojo

La policía estrecha el cerco y aumenta su presencia en la zona, incrementando la identificación de personas

La presencia policial en la Falperra no cesa desde que los vecinos denunciaron la semana pasada los problemas de inseguridad que se están viviendo en el barrio y señalaran directamente a los okupas del edificio del número 19 de la calle Doctor Fleming. Esta misma mañana el trasiego de vehículos policiales fue constante y los agentes incluso identificaron a varias personas que salieron del inmueble.

Entre los identificados está Hamza, un marroquí de 19 años, que llegó a España cuando tenía 16 en los bajos de un camión que lo llevó desde Melilla hasta Madrid. «No tenía dónde dormir. Conocía a gente que vivía en este edificio y me acogieron, si no, tendría que dormir en la calle», explicó a los micrófonos de Radio Voz. Hamza acaba de salir de la cárcel después de nueve meses. Él dice que «por pegar una bofetada», aunque el motivo que figura en su expediente, tal y como reconoce es «robo con violencia». Asegura que nadie de los que vive en el edificio okupado es autor de los robos que denuncian los vecinos y achaca al racismo todas esas manifestaciones. «Solo vengo aquí a ducharme. Duermo y salgo muy pronto para buscarme la vida», comenta. Esta mañana la policía lo identificó cuando salía del edificio okupado. «Tengo que renovar mis papeles para poder buscar trabajo. Quiero estar legal, pero es muy difícil. Llevo tres años aquí, he pasado por un centro de menores, acabé en prisión y ahora estoy aquí, pero no tengo nada. Tengo la documentación caducada y la policía me ha dicho que tengo que ir a Extranjería a ponerlo todo al día, pero primero voy a ir al albergue a ver si me dan una ayuda que estoy esperando», afirma.

