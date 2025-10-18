La Xunta reduce la inversión prevista para el Novo Chuac en el 2026: de 64,3 a 43,7 millones de presupuesto

De izquierda a derecha, Luis Verde Remeseiro, gerente del Area Sanitaria da Coruña e Cee; Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade, y Belén do Campo Piñeiro, delegada territorial de la Xunta en A Coruña M. M.

Es uno de los ámbitos de actuación más importantes del Gobierno autonómico. Sanidade es la consellería que acapara buena parte del presupuesto de la Administración gallega pero, aún así, la demanda es siempre mayor que el montante disponible. Sucede así en el caso del área sanitaria de A Coruña. Según ha confirmado esta mañana el titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, el Novo Chuac tiene reservada una partida de 43,7 millones de euros en las cuentas del 2026.

La cantidad, a la que hay que sumar, precisó Gómez Caamaño, los pagos plurianuales previstos hasta el 2031, y que sumarán en total 400 millones de euros, es inferior a la anunciada en octubre del 2024, hace justo un año, para el nuevo complejo hospitalario. Entonces, la Xunta aseguró que la partida ascendería a los 64,3 millones de euros.

«Levamos máis de 85 millóns de euros mobilizados para o Novo Chuac ata o momento. Para o 2026 temos un orzamento adscrito de 43,7 millóns. No primeiro semestre do 2026 vaise licitar a segunda fase, que ten un investimento de máis de 400 millóns de euros», detalló Antonio Gómez Caamaño, que asistió a A Coruña a unas jornadas sobre diabetes.

Esos 400 millones son los que se irán invirtiendo de aquí al 2031. Según el conselleiro, los presupuestos del próximo año van a ser «sen dúbida, un pulo» en la construcción del nuevo hospital que acumula un importante retraso.

Los 43,7 millones asignados para el próximo ejercicio son 20 millones menos que los prometidos en el 2024. Eso sí, si comparamos la partida del 2026 con la del 2025, el año que viene el Novo Chuac recibirá seis millones más que los 37,7 del 2025.

Nueva resonancia magnética nuclear

Además de la inversión destinada a las obras, la actividad dentro del hospital continúa. El año que viene, A Coruña tendrá una nueva resonancia magnética nuclear, cuya inversión está ya comprometida con una partida propia.

En el hospital también se van a ampliar dos espacios, los del gimnasio y el terapia ocupacional de la unidad de lesionados medulares. Esto no supone que se vayan a construir más metros cuadrados para estas instalaciones, sino que se van a aprovechar y acondicionar espacios ya existentes para estos servicios, sobre los que los sanitarios reclamaban una mejora.

Santa Lucía

La otra inversión de la Xunta en el área sanitaria de calado en la ciudad es el nuevo centro de salud de Santa Lucía. Un infraestructura «compartida» con el Ayuntamiento, recordó Gómez Caamaño, que recibirá 4,4 millones de euros en el 2026 de la Xunta.

En total, la suma de estas tres inversiones, las tres principales en el área sanitaria, roza los 50 millones de euros.