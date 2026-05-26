Zapatero pide un aplazamiento de su declaración por la «complejidad» del sumario

Zapatero, el pasado 14 de mayo en un mitin en Cádiz Nacho Frade | EUROPAPRESS

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno investigado por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, ha pedido aplazar su declaración ante el juez José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la causa sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. La comparecencia estaba fijada para el próximo 2 de junio, pero su defensa sostiene que la extensión y «complejidad» del procedimiento impide preparar con garantías la declaración en la fecha señalada, sobre todo habida cuenta que hasta el lunes su letrado no ha tenido acceso a los ocho tomos, con 4.000 folios, que componen la causa.

La petición fue presentada por Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal y abogado del expresidente, que ha asumido la defensa de Zapatero tras su citación como investigado. El escrito alega que la amplitud de la causa, integrada por informes policiales, autos judiciales, actas de registro, documentación bancaria, volcados de dispositivos, correos electrónicos, anexos societarios y piezas procedentes de la investigación abierta inicialmente en Madrid y remitida después a la Audiencia Nacional.

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Calama citó a Zapatero después de recibir los últimos informes de la UDEF y la propuesta de actuación de la brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, que atribuye al expresidente un papel de «figura principal» en una red de influencias articulada en torno al rescate de Plus Ultra y a otros negocios nacionales e internacionales. Anticorrupción avaló la existencia de indicios de una organización con «estructura jerárquica, distribución funcional y carácter permanente» activa «desde, al menos, el año 2020».

La defensa del expresidente considera que el volumen documental exige más tiempo antes de afrontar el interrogatorio. Zapatero está llamado a declarar en calidad de investigado en una causa en la que la UDEF sostiene que su entorno habría utilizado sociedades instrumentales, contratos de asesoría, facturación y contactos de alto nivel para favorecer a terceros a cambio de contraprestaciones económicas. Entre esas sociedades figuran Análisis Relevante, Whathefav, Idella Consulenza Strategica, Inteligencia Prospectiva, Caletón Consultores, Voli Analítica e Iot Domotic Europe. El núcleo de la imputación gira en torno al rescate de Plus Ultra. La Audiencia Nacional investiga si parte de los 53 millones concedidos a la compañía acabó desviado hacia sociedades vinculadas a la trama.

La citación de Zapatero llega además después de los registros acordados en su oficina de Ferraz, en la sede de Whathefav —la empresa de sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa— y en otras sociedades investigadas. La UDEF intervino documentación, agendas, dispositivos electrónicos y correos vinculados a la actividad profesional del expresidente y a la operativa de la red que los investigadores atribuyen a su entorno.

Calama deberá decidir ahora si mantiene la declaración del 2 de junio o concede a la defensa un margen adicional para estudiar la documentación incorporada a las diligencias.