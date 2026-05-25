Cuenta atrás para que el Gobierno decida qué hacer con el ancho de vía en Galicia

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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El delegado del Gobierno, Pedro Blanco; el coordinador europeo del corredor atlántico, François Bausch; el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo; el comisionado del Gobierno para el corredor atlántico, José Antonio Sebastián y la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, este lunes, en Santiago.
El delegado del Gobierno, Pedro Blanco; el coordinador europeo del corredor atlántico, François Bausch; el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo; el comisionado del Gobierno para el corredor atlántico, José Antonio Sebastián y la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, este lunes, en Santiago. XOÁN REY. | EFE

El estudio para decidir qué líneas migrarán a la medida internacional sigue en fase de elaboración pese a que el plazo de la UE termina el 19 de julio. La Xunta reivindica el cambio para que Renfe tenga competencia en una reunión con el coordinador europeo del corredor atlántico

25 may 2026 . Actualizado a las 21:04 h.

Empieza la cuenta atrás. El Gobierno español debe entregar a la Comisión Europea antes del 19 de julio de este año una primera evaluación sobre qué líneas pertenecientes a la red básica del corredor atlántico

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