Cuenta atrás para que el Gobierno decida qué hacer con el ancho de vía en Galicia

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco; el coordinador europeo del corredor atlántico, François Bausch; el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo; el comisionado del Gobierno para el corredor atlántico, José Antonio Sebastián y la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, este lunes, en Santiago. XOÁN REY. | EFE

Empieza la cuenta atrás. El Gobierno español debe entregar a la Comisión Europea antes del 19 de julio de este año una primera evaluación sobre qué líneas pertenecientes a la red básica del corredor atlántico