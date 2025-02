La puñalada al enfermero del Chuac moviliza a más de 300 sanitarios en urgencias exigiendo seguridad

Marcos Míguez

El gerente del Chuac, Luis Verde Remeseiro, acudió este mediodía a la concentración convocada por el apuñalamiento de un enfermero por parte de un paciente del servicio de urgencias en la tarde del lunes. Fueron más de 300 sanitarios y vigilantes jurados, entre los que se encontraba el guardia que recibió un golpe por parte del mismo agresor cuando intentaba reducirlo.

Luis Verde permaneció en la concentración entre gritos de los convocarlos, que pedían su dimisión. Finalmente, el gerente tuvo que desplazarse unos metros para atender a los medios de comunicación. Aseguró que pronto se reunirá el comité de seguridad para avanzar en los protocolos que impidan que hechos como el del lunes vuelvan a repetirse. Los convocantes denuncian falta de medios y espacios para atender a enfermos con trastornos. Por el bien de ellos, por el de los sanitarios y por el resto de pacientes.

Allí estaba la presidenta de la comisión de centro del hospital, María Formoso, que aseguró que lo ocurrido «no es un caso aislado». «Los profesionales no pueden trabajar en condiciones de seguridad y salud»,manifestó. Explicó que «al no haber camas, los pacientes que ingresan en salud mental pueden pasar seis días en Urgencias sin ser atendidos por los profesionales adecuados». Formoso insistió esta mañana que se necesitan «más medios y más espacios». El secretario de organización de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Iván Blanco,indicó durante la concentración que hay una «falta de medios» y llevan «años» intentando que la Gerencia lo solucione, como que se les facilite espray de defensa. «Nuestros compañeros no tienen medios para enfrentarse a este tipo de situaciones», lamentó. Reconocióo que «es muy frecuente que haya agresiones y los protocolos no están actualizados». Blanco denunció que en este caso falló el protocolo porque «el paciente venía con la Guardia Civil y no fue cacheado, quedó en la sala de espera y cuando el enfermero fue a darle el tratamiento, llevaba un cuchillo».

El conselleiro de Sanidade se abre a modificar los protocolos tras el apuñalamiento

Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade, se refirió en Santiago a la agresión sufrida por un enfermero del Chuac en el servicio de urgencias tras ser apuñalado por un paciente. Caamaño afirmó que el herido evoluciona bien y probablemente sea dado de alta este martes: «Falei con Ismael, está ben, pasou unha boa noite e probablemente lle dean a alta hoxe».

Tras lamentar el incidente y mostrar su «máximo rechazo» a este tipo de situaciones, Caamaño indicó que se analizará todo lo ocurrido para determinar si hay que cambiar algún protocolo, «probablemente para o caso de pacientes como este de saúde mental hai que modificar algo, pero primeiro hai que analizar o que ocorreu».

Sobre el hecho de que el paciente entrase a urgencias con un arma blanca, Caamaño admitió que no es lógico, pero se mostró prudente antes de realizar este análisis «causa-raíz».

En el 2024, apuntó el responsable de la política sanitaria gallega, se presentaron 17 denuncias en los juzgados por agresiones a sanitarios.

Sanitarios del Virxe da Xunqueira de Cee claman contra la violencia y agresiones La Voz

Según los datos difundidos el año pasado por la Policía Nacional, relativos al ejercicio del 2023, en el conjunto de España se tramitaron 315 denuncias por agresiones contra el personal sanitario, un 30% más que en 2022. Los datos reflejaban un total de 16 denuncias tramitadas en Galicia, con A Coruña como provincia gallega con más casos (8), seguida de Lugo (4), Ourense (3) y Pontevedra (1).