El enfermero que auxilió al sanitario apuñalado en el Chuac: «Pude haber sido yo, pero lo peor es que pudo haber muerto un compañero»

1/10 Marcos Miguez 2/10 El gerente, Luis Verde, acompañado de otros médicos durante la protesta a las puertas del Chuac Marcos Miguez 3/10 Marco, el vigilante de seguridad agredido ayer, durante un momento de la protesta Marcos Miguez 4/10 Marcos Miguez 5/10 Marcos Miguez 6/10 Marcos Miguez 7/10 Marcos Miguez 8/10 Marcos Miguez 9/10 Marcos Miguez 10/10 Marcos Miguez

Álex es compañero de Ismael Fuentes Rojo, el enfermero que este lunes por la tarde recibió varias puñaladas cuando atendía a un paciente con un trastorno de la conducta. Se encontraba en un box contiguo al que se produjo la agresión. En un momento dado, escuchó gritos y corrió hacia esa estancia. Se encontró a un paciente apuñalando en la zona del abdomen a Ismael. A su lado también se encontraba otra compañera «cuya actuación fue espectacular y valiente», recordó entre lágrimas. Entre ambos evitaron que la agresión continuase y «aparecieron los guardias de seguridad, que actuaron con rapidez y profesionalidad. Tanto es así, que uno de ellos recibió un golpe en el rostro».

La puñalada al enfermero del Chuac moviliza a más de 300 sanitarios en urgencias exigiendo seguridad Alberto Mahía / Elisa Álvarez

Álex no puede evitar el llanto al recordar aquello. Para él, el de ayer «fue el peor día de mi vida como enfermero». «Pude haber sido yo, pero lo que es peor, pudo haber muerto un compañero», dijo. A los sanitarios, añadió, «siempre nos dicen que estamos hechos de otra pasta, pero esto lo supera todo. No pude dormir. Tengo miedo, pero me salva que me gusta mi trabajo».