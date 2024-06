De Galicia a Silicon Valley o Nueva York, se buscan titulados para trabajar como ingenieros de «software»

Presentación del programa de becas The Exponential Fellowship. De izquierda a derecha: Ignacio Moreno, presidente de The Exponential Fellowship; Carmen Arias, directora de la Fundación Barrié y Doménec Melé, vicepresidente de The Exponential Fellowship Marcos Miguez

«Buscamos jóvenes con habilidades extraordinarias para construir cosas extraordinarias», indicó Ignacio Moreno Pubul, presidente de la asociación The Exponential Fellowship, que este miércoles firmó un convenio de colaboración con la Fundación Barrié para proporcionar a seis titulados universitarios la oportunidad de adquirir experiencia profesional como ingenieros de software en Estados Unidos.

El programa permitirá a los elegidos vivir durante 12 o 18 meses en el país norteamericano para trabajar en una start-up. «Es muy gratificante realizar esta iniciativa de la mano de alguien que ha sido beneficiario de nuestras becas de posgrado, una persona a la que hemos ayudado y que ahora nos ayuda a lanzar este programa», apuntó Carmen Arias, directora de la Fundación Barrié en referencia a Moreno, que recibió la beca de la entidad en el 2020. Ahora, juntos ponen en marcha un programa «completamente innovador, no existe nada igual en España», indicó Arias, que añadió que detrás hay casi un año de trabajo. «Es muy complicado aunar voluntades, sobre todo en Estados Unidos, donde hay unos requisitos enormes para poder vivir allí un año. Hemos conseguido un plantel estupendo de start-ups en la que los fundadores tienen vocación de formar a los empleados, de crear comunidad y aportar a los participantes una experiencia para que cuando vuelvan sean capaces de hacer lo mismo y convertirse en los mentores de las siguientes generaciones».

El objetivo es conectar el talento gallego con focos mundiales de emprendimiento e innovación, como Silicon Valley o Nueva York, ya que las empresas participantes están situadas en Nueva York, Antimetal, Clay y BlocTower y San Francisco, Krea, Freepik, Happyrobot, Pumpkinseed y Stack Al. Su búsqueda corrió a cargo de The Exponenial Fellowship. «No las elegimos al azar, al igual que en los candidatos, buscamos empresas extraordinarias», señaló Doménec Melé, vicepresidente de la entidad.

Entre los requisitos para participar en el programa, dirigido a titulados universitarios en disciplinas técnicas como estadística, ingeniería areonáutica, civil, eléctrica, de datos, industrial, informática, mecánica, mecatrónica, de sistema, de software de telecomunicaicones o matemáticas o inteligencia artificial, están tener un nivel C1 o superior de inglés, nacionalidad española y alguna vinculación con Galicia. «Lo más importante es que tengan una alta motivación e interés por el emprendimiento tecnológico», indicaron desde las entidades convocantes.

Sobre el proceso de participación, todas las solicitudes serán revisadas por representantes de las dos entidades convocantes, que realizarán entrevistas con los candidatos posteriormente. Por último, los perfiles elegidos serán compartidos con las start-ups, que iniciarán su proceso de selección. «Les apoyaremos en todo el proceso, ayudándoles con el trámite de los visados J-1, los gastos de viaje, con una dotación de 1.500 euros, y el seguro médico. Además, los trabajos serán remunerados con entre 80.000 y 150.000 dólares al año». Los seis elegidos no se marcharán a la vez, pero todos lo harán a lo largo de este 2024. No hay un plazo determinado, de forma que se ceptarán solicitudes durante todo el año hasta cubrir las seis plazas. El período previo de contratación será de entre 3 meses y un año. Los interesados encontrarán la convocatoria en las web de las entidades convocantes.

«La calidad del talento que tenemos en Galicia y España es impresionante y queremos que tengan las oportunidades que merecen», apunto Moreno, que cuenta con un largo recorrido en el mundo del emprendimiento tecnológico y que con su asociación está enfocado en formar a la próxima generación.

Entre los beneficios del programa se encuentra la inmersión total en el sector del emprendimiento tecnológico internacional, el asesoramiento y acompañamiento por parte de una red de mentores y profesionales del sector y el acceso a una comunidad activa. «Realizaremos eventos, tanto aquí como en Estados Unidos, para crear esa comunidad», apuntaron desde The Exponential Fellowship.

Una iniciativa que representa los objetivos de la Barrié

Para la Fundación Barrié, la medida cumple un doble objetivo. «Por un lado, contribuimos al desarrollo del talento gallego y, por otro, fomentamos la implicación de antiguos becarios en el desarrollo de Galicia». Asimismo, la directora de la entidad apuntó que el programa representa los propósitos de la entidad al cien por cien: «Brindar oportunidades a las diferentes generaciones». «Es algo que llevamos haciendo desde nuestro nacimiento, nuestro fundador decía que para desarrollar Galicia y su capacidad económica era importante apoyar la formación de los gallegos. Para ello, en los 60 y los 70 se construyeron infraestructuras educativas. Ahora, las necesidades han cambiado, pero mantenemos el objetivo de brindar oportunidades a los jóvenes. Estamos muy orgullosos de este programa».

En la presentación de la medida participó también David Bonilla, referente del emprendimiento tecnológico, que compartió su experiencia en Estados Unidos. «Lo más importante de este programa es que se conozca», indicó el coruñés, que explicó que él no quería irse de A Coruña. «Os podéis preguntar para qué enviarlos a Estados Unidos si se pueden aprender desde aquí, es más barato y hoy en día muchas cosas se hacen en remoto. Pongo de ejemplo mi experiencia, quería emprender y no irme fuera. La vida te lleva por otros caminos y me surgió la oportunidad de irme a Silicon Valley. Me enseñaron a no ponerme límites y a compartir el aprendizaje. Espero que haya un montón de ediciones, que se vayan fuera y vuelvan con lo aprendido y monten aquí empresas. Yo sigo queriendo quedarme aquí y que mis hijos se queden y a ser posible, también en empresas tecnológicas.