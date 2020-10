Este año sí que sí: hay que vacunarse

0

La Voz de Galicia

10/10/2020

«Si antes era importante, ahora es imprescindible». Así resume la jefa de Medicina Preventiva del Chuac, María José Pereira, la importancia capital de responder a la campaña de vacunación de la gripe, que este año se adelanta y arranca el 13 de octubre. La razón tiene un nombre lamentablemente conocido: el covid. La casi segura coincidencia de ambos virus circulando a un tiempo ha hecho saltar todas las alarmas, no solo por la circunstancia de que todavía no se conocen bien los efectos de una doble infección, sino sobre el impacto que puede tener sobre el sistema sanitario, ya tensionado por el coronavirus, si se produce una avalancha de casos por gripe.

Frente a ello, y a falta de contar con una vacuna para el SARS-CoV-2, ciudadanos y sanitarios solo cuentan con dos escudos: que las medidas de protección frente al covid -mascarilla, distancia social e higiene- pongan freno también al virus de la gripe, y que la vacunación masiva frente a una infección que nos visita todos los inviernos genere una inmunidad de grupo mayor y, por tanto, sean menos los que finalmente caigan enfermos y necesiten asistencia sanitaria.

Insisten los especialistas en que, aunque la efectividad de la vacuna de la gripe no es del 100 %, sí la evita en buena parte o, al menos, logra que si llega, sus síntomas y complicaciones sean mucho menores. No hay que olvidar que, aún sin alcanzar las cifras del covid, la gripe mata todos los inviernos a decenas de personas en el área coruñesa.

Como todos los años, y este aún más dada la especial agresividad del coronavirus con los de más edad, la vacuna de la gripe se priorizará para los colectivos de riesgo: mayores de 60 años, sobre todo si se superan los 65 años, y personas con patologías crónicas, independientemente de la edad, ya sean de carácter respiratorio, renales, cardíacas e incluso los diabéticos y asmáticos. Para las mujeres embarazadas, en esta campaña se incluyen una novedad, ya que podrán vacunarse contra la gripe hasta pasados seis meses del parto, y también se aconseja inmunizar a los nacidos prematuros.

Un matiz importante en la convocatoria de este año, y dada la facilidad de transmisión, es que se incidirá de forma relevante en que no solo se pinchen los grupos de riesgo, sino todos sus convivientes, incluidos los niños, y/o sus cuidadores. Apartado específico merece el relativo a los profesionales sanitarios, a los que se insta a sumarse a la campaña no solo para evitar que ellos sufran la gripe, sino para que no actúen como agentes propagadores entre población sensible y también con el objetivo de que todos los recursos profesionales puedan continuar desarrollando su trabajo en un momento en el que el covid exige de todas las manos posibles a pie de obra. Idéntica recomendación rige para los trabajadores de los denominados servicios esenciales para la comunidad, como policías, bomberos, personal de emergencias e incluso el profesorado.

Los argumentos para pasar por el centro de salud a pincharse, más allá de reducir el riesgo de evitar el notable malestar de una gripe común, se cimentan en las cifras que año a año se repiten, con mayor intensidad: todos los inviernos la gripe causa, solo en el área sanitaria de A Coruña, complicaciones que llevan a cientos de personas a necesitar ser hospitalizadas y son decenas los fallecimientos que provoca. Baste recordar, a modo de ejemplo, que en la gripe más virulenta de la última década, en el invierno del 2017-2018, solo en el Chuac tuvieron que ingresar casi un millar de personas por culpa de la gripe y fallecieron 73.